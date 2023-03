A castiglione della Pescaia torna il Summer camp della Pro soccer lab

Dal 12 giugno all’8 luglio a Castiglione quattro settimane di camp, tra mare e campo da calcio, per bambini e bambine dai 6 ai 15 anni. Picardi, Pro soccer lab: “Allenamenti in spiaggia e notte sotto le stelle nel programma settimanale”

Castiglione della Pescaia: Torna per il decimo anno consecutivo a Castiglione della Pescaia il Summer camp targato Pro soccer lab, dal 12 giugno all’8 luglio. Tecnica e allenamenti di calcio, individuali e di gruppo, che si svolgeranno in campo e sulla spiaggia per divertirsi e migliorare il percorso calcistico. Si può scegliere la formula a una o a più settimane di camp, per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni, all’interno del centro sportivo Casamorino di Castiglione, dove i partecipanti si alleneranno sul campo principale a 11 “Marco Nucci”, in erba naturale, nell’area polivalente e nella soccercage per il 3 contro 3. Un percorso sportivo basato sul divertimento ma anche sulle lezioni pratiche di tecnica e tattica, grazie alla competenza degli allenatori neroverdi, che lavoreranno anche in spiaggia per migliorare il controllo del pallone, sempre divertendosi a contatto con la natura e il mare.

LE DATE

La prima settimana va da lunedì 12 a sabato 17 giugno, mentre la seconda settimana comincerà lunedì 19 e finirà sabato 24 giugno. La terza andrà da lunedì 26 giugno a sabato 1 luglio, mentre l’ultima settimana da lunedì 3 luglio a sabato 8 luglio.

“Per il decimo anno di fila stiamo lavorando - spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica Pro soccer lab – a un programma che permetta ai bambini e ai ragazzi di divertirsi sia sul campo da calcio sia in riva al mare, alternando le attività di calcio con i giochi di gruppo e con i momenti di relax all’ombra del Casamorino. Ogni anno che passa cerchiamo di migliorare la nostra proposta alzando sempre l’asticella della qualità e dell’attenzione al singolo giocatore, grazie anche a un gruppo preparatissimo di tecnici. E come lo scorso anno alla chiusura del camp organizzeremo con tutti i partecipanti un torneo finale per festeggiare insieme ai ragazzi e ai genitori”.

NOTTE SOTTO LE STELLE

Per chi vuole gustarsi a pieno l’esperienza di gruppo c’è anche la possibilità di partecipare a “Notte sotto le stelle”, dormendo con il gruppo nelle tende della Pro soccer lab nella pineta del centro sportivo Casamorino. E’ prevista una notte per ogni settimana di camp, con un piccolo costo aggiuntivo.

SERVIZIO NAVETTA

Come la scorsa estate anche quest’anno sarà possibile prenotare il servizio navetta, da e per il Casamorino, che passerà a prendere i ragazzi e li riporterà a Grosseto e a Follonica dando un ulteriore servizio a chi lo richiederà. Nel programma, oltre alle sedute tecniche di calcio, anche giochi di gruppo come il calcio tennis, il basket e attività extra sportive, oltre all’uso dell’area gioco dove i bambini e i ragazzi potranno divertirsi con il saltarello, il biliardino e il ping pong.

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.prosoccerlab.it, scrivere a info@prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 338.3383418.