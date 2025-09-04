A Castiglione della Pescaia la mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale

Venerdì 5 e sabato 6 settembre, in piazza Orto del Lilli, l’iniziativa organizzata da Cna e dell’associazione Materiae

Castiglione della Pescaia: Un nuovo fine settimana dedicato al sapere e ai prodotti dell’artigianato tipico e tradizionale: venerdì 5 e sabato 6 settembre, in piazza Orto del Lilli, a Castiglione della Pescaia, torna la mostra mercato organizzata da Cna Grosseto e dall’associazione Materiae.

Dalle 18 del mattino a mezzanotte circa, decine di espositori metteranno in piazza, con possibilità di acquisto, le loro creazioni che vanno dalla bigiotteria alla sartoria, dalla ceramica ai complementi di arredo, passando anche per alcuni prodotti agroalimentari tipici.

L’iniziativa, rimandata la settimana scorsa a causa del maltempo, sarà riproposta presto anche a Porto Santo Stefano.