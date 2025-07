A Castiglione della Pescaia inizia la stagione del Palio: sabato il palio Giovanile, domenica quello femminile

Castiglione della Pescaia: Con l’incognita meteo, nel fine settimana al via la stagione del Palio marinaro, con i palii giovanili e femminile. Purtroppo con il vento di scirocco la decisione per poter effettuare le regate sarà una questione dell’ultimo minuto. La grande novità di questa edizione è certamente il nuovo campo di regata. Il percorso vedrà le vasche ridotte dai 600 metri degli ultimi anni ai 375 metri, con l’aumento delle virate per tutti.

Sabato 19 luglio in acqua i ragazzi per l’edizione numero 46, che appunto dovranno affrontare la corsa per circa 1800 metri. Partenza alle 19 di fronte al Faro Rosso per la prima vasca in direzione Capezzolo, virata e rientro verso il porto per la seconda virata, infine terza vasca e terza virata; poi la lunga volata verso l’ingresso nel porto canale, con la boa stile velico da lasciare alla propria sinistra per il rush finale, e l’arrivo sul traguardo di fronte al monumento ai Caduti della Patria. Il Palio è stato realizzato da Marco Pacini.

Domenica 20 luglio con il Palio nell’identico campo di regata sarà la volta delle donne, edizione numero 26, che è stata dedicata a Sonia Andrei, storica presidentessa del Cvcp scomparsa quest’anno e amica dell’associazione del Palio insieme alla mamma Lina (hanno sempre cucito gratuitamente i drappi). Anche le ragazze si cimenteranno sul percorso di circa 1800 metri con tre virate, e arrivo all’interno del porto di fronte al monumento ai Caduti della Patria. Il Palio è stato realizzato da Enrica Rampon.

Tutte le premiazioni si svolgeranno al termine delle corse nella terrazza acconto al monumento ai Caduti della Patria.

EQUIPAGGI 46° EDIZIONE PALIO GIOVANILE - 19 LUGLIO 2025

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino. Timoniere Cristian Barberini, 1° remo Pietro Marchi 2° remo Alessandro Chechi 3° remo Diego Gemignani 4° remo Filippo Bennati. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Asia Bonarini. Capitano Alessandro Salvadori. Palii vinti 12. In mare 4 vittorie 2013, 2014, 2015, 2022.





Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio.Timoniere Francesco Elici 1° remo Christian Loffredo2° remo Dario Totaro 3° remo Antonio Canestri 4° remo Lorenzo Pacini. Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Giorgia Papalini. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 0.





Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Alessio Maselli, 1° remo Ettore Martini2° remo Leonardo Tompetrini 3° remo Alessio Ghini 4° remo Riccardo Mugnai. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Ginevra Tarantino. Capitano Ferdinando Bartalucci. Palii vinti 10. In mare 4 vittorie 2009, 2010, 2011, 2016.





Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Samuele Menicagli, 2° remo Valerio Gemignani 3° remo Leonardo Ghersi 4° remo Gabriele Belcari 18. Capo rione Tommaso Veri, allenatrice Sara Salvadori, madrina Lara Belcari. Capitano David Yuri Landi. Palii vinti 15. In mare 4 successi 2012, 2017, 2019, 2023, 2024.





Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione. Timoniere Matteo Bocci, 1° remo Manuel Pasquesi2° remo Niccolò Loffredo3° remo Emanuele Bisello, 4° remo Leonardo Eriksson. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Noemi Bindi. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 8. Ultima vittoria, in mare, nel 2018





EQUIPAGGI 26° EDIZIONE PALIO DONNE - 20 LUGLIO 2025

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione. Timoniere Elisa Tognietti, 1° remo Rebecca Iori 2° remo Emma Signori 3° remo Elisabetta Olivelli 4° remo Sofia Bennati. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Noemi Bindi. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 7. In mare 2010, 2011.





Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino. Timoniere Ilaria Mori, 1° remo Petra Bonarini2° remo Francesca Guidetti 3° remo Siria Giuliani 4° remo Noemi Savarese. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Asia Bonarini. Capitano Alessandro Salvadori. Palii vinti 2. 2005 e 2023.





Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino. Timoniere Martina Venturi, 1° remo Francesca Grassi 2° remo Vittoria Guerrieri3° remo Chiara Moscatelli4° remo Greta Fiorini. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Lara Belcari. Capitano David Yuri Landi. Palii vinti 8. In mare 5 vittorie 2009, 2014, 2018, 2019, 2024.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine. Timoniere Alice Viti, 1° remo Marianna Sanchini2° remo Assunta Maria Bovenzi 3° remo Giuditta Bottacci 4° remo Maria Elisa Santos Nascimento. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Ginevra Tarantino. Capitano Ferdinando Bartalucci. Palii vinti 4. In mare 3 vittorie 2016 e 2017, 2022.





Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio. Timoniere Julia Reis Dos Santos, 1° remo Viola Piccardi 2° remo Marta Ciani 3° remo Alessandra Avataneo 4° remo Elisa Fondello.Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Giorgia Papalini. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 4. In mare 2012, 2013, 2015.