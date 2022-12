A Castiglione della Pescaia il primo Memorial di calcio giovanile “Liberti”

Lazio, Empoli, Perugia e Pro soccer lab si sfideranno al Centro sportivo Casamorino nella categoria Esordienti under 12



Castiglione della Pescaia: Sarà una giornata densa di emozioni, da tutti i punti di vista. Sabato 17 dicembre, infatti, prenderà il via il primo Memorial di calcio dedicato al piccolo “Alessandro Liberti”, nipote della presidente Benedetta Mazzini, scomparso tre anni fa. In campo, per quella che sarà a tutti gli effetti una giornata di festa, si sfideranno le formazioni under 12, categoria Esordienti, di squadre prestigiose quali la Lazio, l’Empoli, il Perugia e, naturalmente, la formazione di casa Pro soccer lab, con inizio alle ore 14.

“Vogliamo ricordare Alessandro attraverso i sorrisi – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – di tutti i ragazzi che si sfideranno nel nostro centro sportivo. Vogliamo che questo memorial, a cui teniamo particolarmente, serva per creare sorrisi, emozioni e momenti di socializzazione, per poterlo ripetere nei prossimi anni e farlo diventare così un appuntamento fisso per noi e per i nostri ragazzi”.

Lunedì 19 dicembre, invece, al Casamorino ci sarà la consueta Festa di Natale con tutti i bambini e i ragazzi della società, che assisteranno anche, a partire dalle ore 16, a uno spettacolo di calcio acrobatico con l’associazione Freestyle Italia. Ad anno nuovo, invece, il 6 gennaio ci saranno due tornei: il Torneo della Befana, a Castiglione della Pescaia con inizio ore 9, per la categoria Primi calci, e il VI Trofeo della Befana a Venturina, per la categoria Pulcini under 11.

Per informazioni o per seguire il torneo è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it oppure i profili social della società.