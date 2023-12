A Castiglione della Pescaia il Network G20Spiagge si interroga sulle strategie turistiche

Castiglione della Pescaia: Il 19 dicembre le città marine del nostro paese non guardano solamente alle festività che stanno per arrivare ma si interrogano su alcuni nodi che intendono insieme sciogliere: lo “Status di Comunità Marine” che, approdato nella X commissione parlamentare, ha iniziato il proprio percorso legislativo, e le necessarie visioni strategiche relative al loro futuro. In particolare, attraverso le smart destination, un approccio derivato dalla filosofia delle smart cities, l’idea è di puntare all’ottimizzazione delle risorse, a una governance efficace e alla qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori.



«Castiglione della Pescaia è particolarmente felice ed orgogliosa - afferma Elena Nappi, Sindaco di Castiglione della Pescaia - di aprire questa serie di incontri nelle “Comunità Marine” organizzati grazie allo staff del G20s tra gli operatori del settore turistico ed avere la possibilità di condividere criticità, punti di forza e strategie future da mettere in campo per aumentare e dilatare il nostro indotto turistico nei periodi di minor affluenza in modo da far vivere il territorio attraverso forme esperienziali diversificate».

Le destinazioni turistiche intelligenti si adattano ai cambiamenti sociodemografici, culturali e tecnologici, offrendo servizi all’avanguardia e sostenibili, e promuovendo una trasformazione culturale all’interno dell’ecosistema turistico. La comprensione di queste evoluzioni è cruciale per lo sviluppo delle strategie turistiche, proprio perché determinano un passaggio da un turismo tradizionale a uno incentrato sull’istruzione, l’intrattenimento ed esperienze coinvolgenti.

«Lo scambio di esperienze tra le prime venti città marine italiane – afferma Roberta Nesto, Sindaco di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20Spiagge – potrà essere un momento estremamente utile per l’intero comparto balneare. I Sindaci hanno il dovere di indicare nuove strade verso un rapporto fruttuoso tra pubblico e privato».