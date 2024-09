A Castiglione della Pescaia il Campionato Toscano a squadre di scacchi

Castiglione della Pescaia: Con il Campionato Toscano a squadre Under 18 si conclude domenica 15 settembre il ciclo di eventi scacchistici organizzati dall'A.S.D. Mattoallaprossima a Castiglione della Pescaia.



Per tutta l'estate, curiosi e appassionati hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al gioco degli scacchi o di disputare qualche bella partita con vista sul mare nella suggestiva location di Piazzale Maristella. Dal torneo Rapid amichevole aperto a tutti alla simultanea su 20 scacchiere giocata dal forte scacchista toscano Leonardo Russo, ora ventunenne, già campione italiano U10 e U18 online.

«Una bella esperienza sportiva diversa e dedicata ai giovani - afferma il sindaco Elena Nappi - quella che abbiamo vissuto grazie all’associazione Mattoallaprossima che quest’anno ha arricchito il programma della nostre giornate europee dello sport che ogni anno offrono a turisti e curiosi una grande varietà di attività sportive divertenti e coinvolgenti. Gli scacchi sono un gioco di strategia che può essere giocato in ogni luogo che ha tanto vantaggi per chi si cimenta in questa attività: allena la memoria e mantiene attivo il cervello in età adulta e aiuta a sviluppare il pensiero spaziale per i bambini, insomma un toccasana per tutti».

In questo weekend gli scacchi tornano a Castiglione della Pescaia nella versione agonistica con il prestigioso Campionato Regionale a Squadre Under 18. In palio, il titolo di Campioni Toscani, riservato alle squadre che si distingueranno nei tornei suddivisi per fascia d'età.

Più di 140 giovani talenti, provenienti da 12 associazioni toscane – Arezzo, Cecina, Empoli, Firenze, Grosseto, Lucca, Montecatini, Pisa, Prato, Siena e Valdera – si sfideranno per raggiungere la gloria.

Tra i partecipanti spiccano nomi illustri del panorama scacchistico italiano, come il campione italiano Under 16 Leonardo Maglioni di Firenze, il vice campione italiano Under 10 Andrea Orsi anche lui di Firenze, e il vice campione italiano Under 12 Edoardo Fulgentini di Livorno.

L'appuntamento è per domenica 15 settembre al Palazzetto Hockey in località Casa Mora dalle 10:00 fino al termine della competizione che chiuderà con la premiazione delle prime tre squadre vincitrici di ogni categoria.