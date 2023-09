A Castiglione della Pescaia il 9° Campionato Italiano Individuale di tiro con l’arco

Castiglione della Pescaia: Per la pima volta a Castiglione della Pescaia il Campionato italiano individuale di tiro con l’arco da caccia, giunto alla 9° edizione.



Ad organizzare l’evento, che si svolgerà dal 22 al 24 settembre, è l’Asd Gli Arcieri del Tiburzi, con il patrocinio del Comune che ha inserito la gara nell’ambito delle Giornate Europee dello Sport.

Si tratta di una importante competizione agonistica di interesse nazionale, riconosciuta dal CONI.

«Abbiamo ricevuto il passaggio di consegne per l'organizzazione di questi campionati italiani FIDASC nel nostro territorio comunale – commenta il sindaco Elena Nappi – lo scorso anno a Bevagna, quando l'8° edizione è stata vinta dalla nostra Chiara Pagliarin, e cederemo il testimone a Chioggia per la prossima edizione. Siamo molto orgogliosi di poter ospitare una manifestazione sportiva così importante, perché significa non solo valorizzare le nostre tradizioni e diffondere questa pratica sportiva, ma anche far conoscere le meraviglie dei nostri boschi e del nostro territorio, attraverso alcune visite guidate che abbiamo programmato per gli accompagnatori degli arcieri in gara che arrivano da diverse regioni italiane. E consiste proprio in questo la grande forza dello sport, diventare volano per il turismo fuori dalla stagione estiva».

«Un grande impegno che ripaga il nostro lavoro. Quando iniziammo a parlare dell’organizzazione di un evento del genere, già il presidente Aldo Paradisi ne era entusiasta – ricorda Luciano Roscini presidente dell’Asd Gli Arcieri del Tiburzi – e per ricordare la figura di Aldo scomparso troppo presto, abbiamo voluto portare avanti questo progetto. Preparare un Campionato italiano non è stato semplice, ma la crescita del nostro campo di gara è stata riconosciuta ai massimi livelli e questo è un altro motivo d’orgoglio. I ringraziamenti sono doverosi all’Amministrazione che ci ha sempre supportato, e a tutti gli amici che ci danno una mano».

Al campionato sono iscritti circa 250 arcieri, tra adulti e bambini che arrivano da tutta Italia.

Due sono i campi di gara, uno dedicato alla tipologia “Hunter”-Tecnologici e l’altro alla tipologia “Caccia e Tiro”-Tradizionali, che si snodano nella zona di Valle delle Cannucce su un percorso complessivo di circa 2 km con 24 postazioni di tiro per ogni campo.





Per i partecipanti è stata riservata un’area ah hoc per la sosta, ad esclusivo uso degli atleti, che potranno raggiungere i campi di gara utilizzando un servizio navetta.

La delegata federale Chiara Pagliarin, castiglionese, farà da regia alla manifestazione, mentre lo staff degli ufficiali di gara è composto da Luciano Roscini, Luigi Daneluzzo, Massimiliano Pagliai, Giuseppe Demi e Massimiliano Centola.





Le premiazioni con l'assegnazione dei titoli nazionali si svolgeranno domenica 24 settembre in Piazza Orto del Lilli a partire dalle ore 17:00. In collaborazione con Poste Italiane e con il circolo filatelico “Giorgio Rotoloni”, è stato predisposto uno speciale annullo filatelico.

«La Fidasc – commenta il coordinatore Nazionale della disciplina tiro con l'arco da caccia Paolo Rossi - ringrazia il Sindaco e tutta l'Amministrazione per averci dato la possibilità di svolgere questo 9° Campionato Italiano individuale di tiro con l’arco in una stupenda location che è Castiglione della Pescaia. Personalmente, come Coordinatore Nazionale, ho già visionato la preparazione dei campi di tiro; la professionalità dell' Asd Gli Arcieri del Tiburzi si è fatta notare anche in questa occasione, i campi hanno una vegetazione stupenda e giochi di luce che cambiano da piazzola a piazzola, tiri veramente tecnici all'altezza di un Campionato Italiano. La passione e l'impegno di coloro che hanno creato questi campi si percepisce appena si entra. Ringrazio tutti per l'impegno, e vi faccio arrivare i saluti anche dal nostro presidente Felice Buglione».