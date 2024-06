A Castiglione della Pescaia entra in vigore la ZTL serale estiva

Castiglione della Pescaia: Torna operativa da sabato 22 giugno a domenica 8 settembre la ZTL estiva a Castiglione della Pescaia.



Dalla domenica al giovedì dalle 20:30 alle 24:00, il venerdì e il sabato dalle 20:30 alle 01:00 nel centro storico castiglionese non potranno circolare veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, ossia i mezzi delle Forze dell’ordine, del soccorso sanitario e della Asl, di Sei Toscana e le vetture dei residenti con attestazione valida e dei portatori di invalidità munite di apposito contrassegno.

«Torna la ZTL estiva con tante novità - dichiara la sindaca Elena Nappi - come i varchi elettronici, dotati di telecamere all’avanguardia e pannelli con scritte luminose per comunicare la “Ztl Attiva” in rosso e la “Ztl non attiva” in verde, come accade nelle grandi città, che vanno a sostituire i dissuasori a scomparsa installati nel 2017 per la normativa antiterrorismo che nel corso del tempo hanno creato alcune problematiche di gestione nei casi di mancanza di corrente elettrica, quando è accaduto che si siano alzati automaticamente o che, al contrario, non si abbassino in caso di passaggio di mezzi di emergenza o soccorso. Accanto a queste innovazioni tecnologiche da quest’anno c’è un’importante agevolazione per i fruitori dei nostri parcheggi centrali perché, nella cosiddetta “Zona B”, sarà possibile lasciare in sosta auto, moto e motorini se entrati in Ztl prima delle 20:30, così si potrà evitare di dover correre a togliere i propri veicoli e si potrà trascorrere una serata lavorativa o di piacere con tranquillità».

Nella “Zona A” di Via Uliveto, Via San Benedetto Po’ dall’intersezione con Via Montebello e Via della Libertà fino all’intersezione con Via F.lli Cervi, il divieto di transito e di sosta è per tutti gli autoveicoli non autorizzati, con soppressione di tutti gli stalli esistenti ad eccezione di quelli riservati ed assegnati alle persone diversamente abili, ciclomotori e motocicli; nella “Zona B” di Piazza Orsini, Via Roma, Piazza Pascoli, Via Pascoli, Vicolo n.1 e Vicolo n.2 di Piazza Pascoli, Via Socci (dall’intersezione con via Leopardi fino a via Socci civica n. 34), Via Leopardi e Vicolo n.1 di Piazza Garibaldi, il divieto di transito è per tutti gli autoveicoli non autorizzati, con il mantenimento però degli stalli di sosta per il veicoli, motocicli e ciclomotori parcheggiati prima delle 20:30, orario di entrata in funzione della ZTL.

Le aree di accesso alle Zone a Traffico Limitato saranno controllate mediante varchi elettronici posti in Piazza Garibaldi al fine di controllare l’accesso nel Vicolo 1 di Piazza Garibaldi, in Via Veneto altezza via Mazzini per il controllo dell’accesso e uscita in via Colombo, in via Veneto altezza Piazza Garibaldi per accesso e uscita in via Veneto verso Piazza Orsini o da Piazza Dante.