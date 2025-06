A Castiglione della Pescaia e Punta Ala tornano i servizi di assistenza sanitaria dal 14 giugno al 15 settembre

Castiglione della Pescaia: Saranno di nuovo attivi da metà giugno a metà settembre i servizi di assistenza sanitaria rivolti ai cittadini non residenti, messi a punto dall'Azienda USL Toscana Sud Est in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Dal 14 giugno al 14 settembre sul capoluogo torna in funzione la Guardia medica turistica, mentre a Punta Ala è stato istituito l'Ambulatorio infermieristico per turisti attivo dal 15 giugno al 15 settembre.

Si tratta di due servizi distinti, accessibili con modalità differenti, che hanno lo scopo di garantire e rafforzare la continuità assistenziale su un territorio che, soprattutto nei mesi estivi, registra un forte incremento della popolazione, residente e turistica.

«Sono molto soddisfatta del ritorno della guardia medica estiva a Castiglione della Pescaia - dichiara la sindaca Elena Nappi - frutto di un grande lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale e l’Azienda USL Toscana Sud Est, un servizio che nel periodo del Covid era venuto meno a causa della carenza di medici impegnati in altre attività, un impegno che ci eravamo presi con tutti i nostri frequentatori, discusso e portato avanti con serietà e senso di responsabilità nelle sedi opportune. Inoltre è stato garantito un servizio infermieristico gratuito a Punta Ala per tutto il periodo estivo che offre a tutti i turisti una sicurezza sanitaria molto preziosa ed apprezzata. Voglio personalmente ringraziare il Direttore Generale, dott. Marco Torre, per la disponibilità dimostrata fin dal nostro primo incontro e per aver compreso immediatamente quanto fosse fondamentale ridare questi servizi al nostro territorio. Un profondo grazie va anche alla dott.ssa Tania Barbi che in qualità di Direttore di Zona Distretto ha supportato questo percorso di ricerca di medici ed infermieri ed alla mia assessora alla Sanità e Sociale, Sandra Mucciarini, che in questi anni difficili ha sempre cercato soluzioni tampone a questa situazione di emergenza. La sanità è un pilastro fondamentale nella politica della mia amministrazione e questo risultato lo dimostra».

Il servizio di Guardia medica turistica a Castiglione della Pescaia si attiva chiamando il numero unico europeo 116117, dedicato alle cure non urgenti. Il servizio viene erogato nei locali Asl di Piazza O.Orsini, attivo dalle 8:00 alle 20:00 nei giorni di sabato e domenica per i mesi di giugno e settembre, mentre per luglio ed agosto sarà a disposizione dei turisti tutti i giorni.

Le prestazioni sanitarie offerte saranno a pagamento, esclusivamente tramite POS. Nei giorni in cui il servizio non è attivo, l’assistenza ai turisti è assicurata attraverso le prestazioni occasionali dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Su Punta Ala sarà attivo il servizio di assistenza infermieristica per i turisti, erogato presso la sede distrettuale in località Il Gualdo, disponibile dal 14 giugno al 15 settembre dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00, sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 16:00. Il servizio è gratuito. Negli ambulatori opereranno infermieri esperti in grado di erogare prestazioni assistenziali rivolte a situazioni cliniche a bassa complessità, prive di elementi che facciano prevedere un’evoluzione sfavorevole.

Per le emergenze i turisti potranno rivolgersi al Nue, numero unico dell’emergenza, che risponde al 112.