Arriva Bimbimbici, manifestazione nazionale di FIAB Italia che promuove la mobilità attiva

Grosseto: Bimbimbici, la manifestazione nazionale di FIAB Italia che promuove la mobilità attiva e diffonde l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi, torna a Castiglione della Pescaia domenica 11 maggio con un gioioso percorso didattico di abilità, con birilli e mini segnaletica verticale che riproduce un tipico ambiente urbano, dove bambine e bambini potranno divertirsi pedalando in sicurezza. L'evento è promosso dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con Fiab Grosseto Ciclabile APS. La partecipazione è libera e gratuita. Caschetti e alcune biciclette bambino/bambina, saranno disponibili per chi ne fosse sprovvisto.

Sabato 17 maggio Bimbimbici arriva a Grosseto con Bicincittà. L'evento di UISP è rivolto alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, danno slancio a Grosseto, per il quarto anno consecutivo, alla prima tappa del Giro d’Italia Cure Palliative Pediatriche, una campagna di sensibilizzazione nazionale sostenuta dalla Fondazione Maruzza.