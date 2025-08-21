A Castel del Piano tutto pronto per la 6ª Festa del Baccalà

Piatti gustosi e una cornice unica per l'evento organizzato dalla Contrada Poggio nel centro storico.

Castel del Piano: Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate amiatina: la 6ª Festa del Baccalà, in programma venerdì 22 e sabato 23 agosto nella suggestiva cornice di Piazza Colonna, nel cuore del centro storico di Castel del Piano.

La Festa del Baccalà, organizzata dalla Contrada Poggio, è ormai una tradizione consolidata, capace di richiamare ogni anno residenti e visitatori grazie alla sua formula vincente: una cucina genuina e saporita, preparata con cura dalle “nonne” del paese, che portano in tavola ricette autentiche e senza tempo, capaci di esaltare il gusto del pesce in piatti semplici ma indimenticabili.

Un piatto, il baccalà, che non appartiene alla tradizione tipica del Monte Amiata ma che, grazie alla maestria delle cuoche, è diventato protagonista indiscusso di una festa capace di richiamare tanti buongustai anche da fuori territorio.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale è la location: una piazzetta raccolta e suggestiva, incorniciata dai palazzi cinquecenteschi del borgo, che trasforma ogni serata in un’esperienza unica, fatta di sapori, convivialità e storia. se a questo si aggiunge anche la proverbiale allegria che da sempre distingue lo staff della festa e della contrada, il gioco è fatto.

Il programma prevede l’apertura degli stand gastronomici alle ore 19:30, seguita da musica live:

Venerdì 22 agosto: concerto dei Francis Jupiter

Sabato 23 agosto: concerto dei Melody Sound, in una serata ancora più ricca perché la Festa del Baccalà si inserisce nella “Notte Bianca” che animerà le vie di Castel del Piano con eventi, spettacoli e iniziative diffuse.

La Festa del Baccalà non è soltanto un evento enogastronomico, ma anche un momento di comunità, capace di unire generazioni e accogliere i visitatori in un’atmosfera calorosa e autentica.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Castel del Piano.



