A Castel del Piano più di cinquanta firme per il salario minimo e tagli alla sanità

Successo per il gazebo dedicato alle due proposte PD.



Castel del Piano: L' "estate militante" non si ferma e dopo l'evento sul lavoro dello scorso mese, il PD di Castel del Piano è tornato in piazza per raccogliere le firme a sostegno della proposta unitaria delle opposizioni per il salario minimo per tutti i lavoratori a 9€ orari, oltre che per quelle contro i tagli alla sanità del Governo Meloni.

«Siamo rimasti davvero colpiti dall'affluenza - commenta Federico Badini, segretario locale - in poche ore abbiamo superato le cinquanta firme, con momenti di fila e diverse persone che ci hanno contattato per fimare in altre occasioni visto che stamani non potevano essere presenti. Siamo davvero soddisfatti!»

Il Partito Democratico di Castel del Piano non è nuovo a queste mobilitazioni e all'impegno sul territorio, grazie ad una squadra giovane ed affiatata. «Questi eventi possono sembrare poca cosa - continua Badini - ma invece sono fondamentali per mantenere un rapporto con i cittadini e gli elettori: quando si dice di presidiare il territorio, si intende anche organizzare occasioni del genere, anche sotto Ferragosto. Abbiamo anche parlato delle varie iniziative e proposte che abbiamo fatto in questi anni - conclude il segretario dem - trovando interesse dai cittadini e anche gli spunti per nuove idee».





Nelle prossime settimane, dopo la pausa ferragostana, arriveranno nuovi appuntamenti e nuove proposte, per Castel del Piano e, insieme agli altri circoli amiatini, per tutto il territorio.