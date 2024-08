A Castel del Piano iniziano i giorni dedicati al Palio

Gran finale l’8 di settembre con la corsa dedicata alla Madonna delle Grazie



Castel del Piano: L'8 settembre è un giorno speciale per Castel del Piano, si corre il Palio. È l'apice delle manifestazioni popolari della località amiatina per la passione che sostiene questo evento e l'attesa che lo caratterizza per tutto l'anno.

“Il Palio a Castel del Piano – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano – è un avvenimento che coinvolge gran parte della popolazione e un’intera settimana in cui si alternano cerimonie, riti e eventi, rievocazioni storiche e gare a cavallo. Uno spettacolo che ha bisogno di testimoni che si lascino coinvolgere, di un pubblico che sia partigiano e legato ai colori delle contrade, alla bellezza dei cavalli e al clima “infuocato” dentro e fuori le carriere. Sette giorni che ci piace condividere e far conoscere.”

Il Comune di Castel del Piano ogni anno predispone l'organizzazione e la logistica della manifestazione a partire dal 30 agosto, per finire il 6,7,8 settembre in un susseguirsi di giorni intensi da vivere partecipando alle varie, incalzanti, fasi in cui viene scandito il Palio.

Il Palio di Castel del Piano ha origine lontane nel 1431, dal 1968 acquisisce la struttura attuale e la continuità nel tempo con la partecipazione di cavalli e fantini di grande qualità e la definizione delle contrade rappresentate.

Il territorio comunale è suddiviso in quattro contrade:

Borgo: il territorio della contrada del Borgo si estende da via San Giovanni a via di Montegiovi e riunisce le antiche borgate della Fonte, Volpaio, Colombaio e dei Tepolini.

Monumento: il territorio della contrada del Monumento si estende dai Campi di San Giovanni fino a via del Fattorone.

Poggio: il territorio della contrada del Poggio comprende l'intera zona del Castello e riunisce le antiche borgate della Piana, del Capezzuolo, della Penna e del Palazzo.

Le Storte: il territorio della contrada delle Storte comprende piazza Garibaldi e la zona che va da via del Fattorone e da via dei Mulini, estendendosi fino alle frazioni di Montegiovi e Montenero.

Il Palio di Castel del Piano segue una ritualità che è anch'essa uno spettacolo a partire dalla Cerimonia delle bandiere del 30 agosto e dalla presentazione del Palio del 1° agosto. Il 6 settembre dopo le visite veterinarie dei cavalli si corrono le batterie per la scelta dei cavalli e in serata viene fatto l'abbinamento con le contrade a cui da allora sarà affidata la cura degli animali. I cavalli non scelti per la carriera dell'8 settembre corrono il 7 settembre il Memorial Gastone Pioli che è come un antipasto di qualità che prepara alla giornata principale. La giornata si conclude con la procaccia e, successivamente, con le cene propiziatorie che ogni contrada fa nel proprio territorio.

L'8 settembre entra in scena il corteo storico che lascerà spazio solo al Palio vero e proprio dedicato alla Madonna delle Grazie.

Il programma dei giorni del Palio

Venerdì 30 agosto

ore 18 - Cerimonia delle bandiere

La bandiera della contrada vincitrice dell’ultimo palio viene affissa per prima alle finestre del palazzo comunale, le altre tre una dopo l’altra alternate dal suono delle chiarine e secondo l’ordine estratto a sorte da Priori e Capitani. La sera tutti imbandierano il proprio territorio.

ore 18.15 - Presentazione del Baccile

Presentazione del Baccile in sala del Consiglio Il Baccile, premio assegnato alla contrada che meglio interpreta il corteo storico, quest’anno è stato offerto dal Rotary club Monte Amiata. A seguire saranno presentati gli stendardi delle quattro famiglie storiche di Castel del Piano (Nerucci, Imberciatodori, Ginanneschi, Nasini) realizzati dalla Consulta della Contrade, dipinti dall'artista “ciola” Cristina Pellegrini.

ore 19 - Inaugurazione della mostra

Sala consiliare inaugurazione della mostra "La Bandiera. Evoluzione della Contrada e dei suoi drappi" curata dalla Consulta delle Contrade e dell’anteprima della mostra fotografica per i 60 anni del Liceo scientifico E. Fermi

Domenica 1 settembre

Presentazione del Palio

ore 12 benedizione del Palio in piazza Madonna e saluto alla SS. Madonna delle Grazie. Ore 12.30 in sala consiliare presentazione del drappellone, che riporta un richiamo ai 60 anni del liceo scientifico, alla presenza della pittrice Cecilia Rigacci.

ore 18 processione per l’offerta dei ceri e collocazione del Palio nella chiesa della Madonna delle Grazie.

Venerdì 6 settembre

ore 15.30 si svolgono le batterie di selezione dei cavalli.

ore 18 assegnazione dei cavalli alle quattro contrade.

Sabato 7 settembre

ore 9.30 prima prova

ore 16.00 memorial Gastone Pioli: batterie e finale

ore 18.00 seconda prova

ore 21 le cene propiziatorie in tutte le contrade

Domenica 8 settembre

ore 10.30 corteo storico per le vie del paese con esibizione finale di sbandieratori e tamburi in piazza Madonna delle Grazie e a seguire benedizione dei cavalli nelle quattro contrade

ore 16 corteo storico in piazza Garibaldi

ore 18 PALIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE