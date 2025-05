Attualità A Castel del Piano arriva il “Food Village – il Posto del Gusto in tour” 2 maggio 2025

Redazione

Castel del Piano: Coop Amiatina ha aderito al progetto che prevede il passaggio di un food truck Coop in alcune delle piazze d’Italia, con lo scopo di valorizzare i prodotti a marchio Coop, i prodotti locali, alla scoperta dell’identità e della cultura gastronomica italiana. Lo spazio individuato è in prossimità del negozio Coop a Castel del Piano, dove da oggi, venerdì 2 fino a domenica 4 maggio 2025, sarà possibile effettuare delle degustazioni e partecipare a lezioni di cucina e assaggi di vino. Le dimostrazioni sui prodotti Coop sono associate alla conoscenza del territorio attraverso i suoi sapori, le sue parole e le sue tradizioni. Nei tre giorni si alterneranno vari produttori locali per scoprire salumi, formaggi, olio e sottoli. Ma non solo cibo. Il legame con il territorio è rimarcato anche attraverso la scoperta di altre realtà. Venerdì pomeriggio sarà possibile assistere alla realizzazione di quaderni e agende, sabato scoprire le erbe commestibili, la storia del territorio e altro ancora attraverso i libri e alcuni autori. La domenica alcuni soci di Coop Amiatina daranno dimostrazione delle attività che svolgono nei Laboratori di socialità, come la realizzazione di cesti e panieri di venco e l’attività di divulgazione sulla vita delle api attraverso un’arnia didattica.

Tutte le attività sono gratuite e aperte al pubblico, la prenotazione per le lezioni di cucina e degustazione di vini è obbligatoria, va fatta attraverso il sito di Coop Italia o di Coop Amiatina. Non mancare, la scoperta dei prodotti Coop e del territorio ti aspetta. Coop Unione Amiatina, nata nel 1960 a Santa Fiora in località Bagnore (GR), è presente oggi con 28 punti vendita in Toscana e nel Lazio. È una delle medie cooperative di consumo italiane, sotto l’insegna Coop. Dati al 31/12/2024: fatturato 96 milioni di euro, 53.729 soci e 372 dipendenti.

