A Capalbio la raccolta differenziata è sempre più smart

Ecco i box di raccolta dei piccoli elettrodomestici

Capalbio: In paese e nelle frazioni urbane sono a disposizione dei cittadini le nuove attrezzatture per la raccolta dei piccoli Raee. Il vicesindaco Ranieri: “Un servizio in più per la comunità. Obiettivo aumentare ancora di più la differenziata”



Nuovo servizio di raccolta differenziata a Capalbio. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, mette a disposizione dei cittadini i box per la raccolta dei piccoli Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I tre nuovi contenitori di raccolta si trovano a Capalbio, in via Giacomo Leopardi; a Borgo Carige, in via Roma e in via Abruzzo a Capalbio Scalo. Nei box è possibile conferire piccoli elettrodomestici come asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro, minipimer e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere, ecc.

“Siamo davvero soddisfatti – dice il vicesindaco del Comune di Capalbio, Giuseppe Ranieri – dei grandi progressi che il nostro territorio sta compiendo in termini di raccolta differenziata. Con i box per la raccolta dei piccoli Raee viene offerto a tutti i cittadini un servizio importante che genera benefici all’ambiente e alla comunità. Ringraziamo Sei Toscana per la continua e proficua collaborazione che ogni giorno promuove con e insieme all’amministrazione”.

I grandi Raee (come elettrodomestici, televisori, impianti stereo, ecc.) devono invece essere conferiti al centro di raccolta di Borgo Carige oppure possono essere ritirati gratuitamente a domicilio chiamando il numero verde di Sei Toscana 800127484 o compilando l’apposito modulo all’indirizzo www.seitoscana.it/ritiro-ingombranti.