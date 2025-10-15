A Capalbio la presentazione de “Il mestiere di mia madre”, romanzo d’esordio di Costanza Ghezzi

Sabato 18 ottobre, alla Biblioteca comunale “La Piccola”, l’autrice maremmana dialoga con lo scrittore Filippo Cerri tra tradizioni siciliane e memorie del dopoguerra.

Capalbio: “La Sicilia dell'entroterra, arroccata nelle sue tradizioni, incontra la Roma del dopoguerra, città aperta e piena di possibilità”. È questo il contesto nel quale si sviluppa “Il mestiere di mia madre”, il romanzo d’esordio di Costanza Ghezzi, edito da Piemme. “Siamo davvero felici – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura – di poter ospitare un’amica della nostra biblioteca e dell’amministrazione capalbiese. Ghezzi è un’ottima penna che nel mondo della letteratura ha sempre dato un contributo prezioso”.

La presentazione si terrà sabato 18 ottobre, alle ore 17, alla Biblioteca comunale “La Piccola”. Modera lo scrittore Filippo Cerri.

“Lucetta dice che gli uomini sono come gelati con lo stecco: il piacere dura poco, e quando è finito il resto si butta nel pattume, che se lo lasci sul tavolo lo arronzano le vespe”. Costanza Ghezzi vive in Maremma e collabora con due case editrici indipendenti in qualità di editor. Ha pubblicato racconti per riviste letterarie e ha partecipato ad alcune raccolte. “Invitiamo i capalbiesi a partecipare – conclude Puccini -, vivendo uno spazio rinnovato dalla nostra amministrazione che, sia per gli adulti che per i bambini, garantisce durante tutto l’anno molti appuntamenti suggestivi e coinvolgenti”.



