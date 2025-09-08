A cantare il Gospel con i Sisters and Brothers

Grosseto: Fresco del grande successo ottenuto dal flashmob realizzato questa estate alla “salitina" di Castiglione della Pescaia (85.000 visualizzazioni su You Tube!), il coro grossetano Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble ha ripreso la propria attività in vista dei prossimi impegni. I Sisters and Brothers canteranno il 20 settembre a Roma ed a dicembre hanno in programma un articolato Gospel Tour natalizio.

Per giovedì 11 settembre i Sisters and Brothers hanno lanciato una Prova aperta, finalizzata ad ampliare l'organico del coro, in particolare di voci maschili. Cantare in coro è divertente ed è anche un’attività che porta benefici psicofisici e sociali: migliora la respirazione e la postura, aumenta l’autostima, riduce lo stress, attiva gli ormoni della felicità. I Sisters and Brothers provano una volta a settimana, guidati da Carla Baldini e con l’accompagnamneto di Alessio Buccella al pianoforte; la partecipazione al coro è completamente gratuita. L’appuntamento è per le 20.45, a Grosseto, presso la sala prove del Centro commerciale Gorarella (1° piano, ingresso a lato del Bar Awanagana).





Per info: www.carlabaldini.it/sistersandbrothers - tel/wa 335 584 9911.



