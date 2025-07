A Cala Galera un progetto di prevenzione e primo soccorso

Orbetello: Nel quadro del progetto " Vacanze e Volontariato- Estate Sicura" 2025, Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento avvia, con questo fine settimana, in accordo con la Direzione del Porto Turistico Marina di Cala Galera ( Porto Ercole- Monte Argentario), un servizio di informazione sanitaria, prevenzione e primo soccorso in un locale messo a disposizione da Cala Galera. Collaborano al progetto per questo tipo di attività sul territorio, Giorgio Rizzardi, Piera Casalini, Angelo Galimberti, Elena Anastasi, Marcella Fantaccini, Simona Ardovini.

In questo fine settimana resta attivo, in collaborazione con il Comune di Orbetello- Dipartimento della Protezione Civile, il pattugliamento spiagge sicura sul tombolo della Feniglia, coordinato da Angelo Galimberti.