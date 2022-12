A caccia di rifiuti lungo il fiume Bruna e sul lago dell’Accesa

Grosseto: Domenica 11 dicembre nuova iniziativa all’insegna della sensibilizzazione ambientale da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Al fianco di Cb6, come già successo per il primo appuntamento sul Merse, ci saranno i The Ploggers, il gruppo diventato simbolo della lotta all’abbandono selvaggio di rifiuti in Toscana, che con il progetto di salvaguardia dell’ambiente ha vinto il bando social crowdfunders 3 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Anche l’amministrazione comunale di Massa Marittima ha sposato con entusiasmo l’iniziativa, concedendo il patrocinio.



Ad accompagnare i partecipanti le guide di Divagare e Traccia Sparsa Hiking: ci sarà modo di camminare e godersi il panorama, pulendo tra le rovine etrusche, le rive del lago e le sponde del fiume Bruna. La partenza è alle 9,30 nel parcheggio del lago dell'Accesa, la durata dell’itinerario (difficoltà semplice) è di circa 4 ore. E’ anche prevista un’attività culturale facoltativa, con la lettura di un passo di un libro che i partecipanti potranno portare durante la giornata; poi un piccolo baratto di oggetti ai quali dare una nuova vita.

“Nel nostro costante impegno a difesa dell’ambiente – afferma Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - proseguiamo con queste importanti iniziative di sensibilizzazione della popolazione. Ringraziamo ancora i The Ploggers che ci aiutano a promuovere il nostro messaggio sui territori in cui è attivo il consorzio, e anche il Comune di Massa Marittima con il quale condividiamo l’impegno su un corso d’acqua importante come il fiume Bruna e su un bacino prezioso come il Bruna. La sfida dei cambiamenti climatici passa anche dal rispetto dell’ambiente”.

“Il Comune di Massa Marittima sta portando avanti diverse azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e contro l’abbandono di ingombranti. - commenta Ivan Terrosi, assessore comunale all’Ambiente – Abbiamo lanciato una campagna informativa, siamo intervenuti a sostegno delle giornate di raccolta dei rifiuti abbandonati promosse dalle associazioni locali e abbiamo anche messo in campo una lotta serrata contro i reati ambientali. Quindi il Comune aderisce con entusiasmo a questa lodevole iniziativa, nella consapevolezza di quanto sia importante unire le forze per difendere il patrimonio naturale di assoluto valore che caratterizza il nostro territorio, e di cui sono un elemento fondamentale il Bruna e il lago dell’Accesa. Ringrazio pertanto il Consorzio e quanti decideranno di aderire a questa giornata.”

Per informazioni 3388471056 Mafi (Tracciasparsa Hiking), 3333237183 Sammy (Divagare Outdoor). La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria su theploggers.it.