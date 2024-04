A.C.F. Fiorentina in campo con la Virtus

Grosseto: Nuovi stimolanti impegni aspettano il gruppo Virtus Esordienti 2012 che scenderanno in campo per una sessione di allenamento venerdì 12 aprile con il il tecnico viola Gabriele Andrei. Opportunità che i ragazzi potranno avere grazie all'affiliazione ormai consolidata con l'A.c.f. Fiorentina e che si propone di proseguire con la Virtus il progetto di continua formazione sul nostro territorio.

Il Metodo Fiorentina apporterà esempi da studiare e da mettere in pratica per curare ancor più gli esordienti 2012 che di settimana in settimana stanno mostrando la loro crescita. Crescita che non riguarda solo quella calcistica, come hanno mostrato ieri nel proprio campionato federale con un ottimo risultato, ma anche per la loro etica e il comportamento corretto e sportivo che sempre li distingue. Valori questi che sono trasmessi costantemente dal tecnico Virtus Alberico Bisceglia che con la sua professionalità e esperienza risulta essere un fiore all'occhiello per la società. Grinta e determinazione ma anche e soprattutto lealtà e gioco di squadra che permettono di unire la tecnica alla socialità di questo meraviglioso sport. Un incontro tra Mister Bisceglia e il gruppo che getta le basi per proseguire nel tempo con la stessa dedizione ma con sempre nuovi traguardi. E sarà ora la sessione con il Mr. viola Andrei Gabriele che potrà già portare evoluzione e crescita nel percorso formativo sempre in divenire.