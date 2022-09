A Braccagni inaugura il Viola Club

Ospite illustre Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, Milan e Napoli, plurivincitore di scudetti, champion, e super coppe europee. La festa viola andrà in scena alle ore 16:30.

Grosseto: Festa viola, sabato 1° ottobre a Braccagni, per l'inaugurazione della nuova sede del Viola Club Grosseto, situata in Via dei Garibaldini 45.



C'è grande attesa per l'iniziativa ideata dal presidente del Viola Club Grosseto, Fabio Pallari.

L'iniziativa promossa per ottenere una raccolta di fondi per beneficenza per la fondazione “Niccolo Galli” figlio dell'ex portiere viola che sarà presente insieme alla signora Galli.

Saranno presenti inoltre il massimo esponente di Ale Viola, nonché i responsabili del Centro Coordinamento viola nella persona del signor Filippo Pucci.

Una prima cena per festeggiare la nuova sede venne effettuata il 10 dicembre. Alle 16:30 di sabato 1° ottobre avrà luogo l'inaugurazione ufficiale.