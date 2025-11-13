A BolsenArte “La Danza”, il viaggio del chitarrista classico Fabio Barili tra Spagna e America Latina

Sabato 15 novembre 2025, alle 17,30, presso il Piccolo Teatro Cavour

Bolsena: BolsenArte Winter Musica Festival 2025/2026 presenta un appuntamento dedicato alla grande musica per chitarra: sabato 15 novembre, alle 17.30, al Piccolo Teatro Cavour, il maestro Fabio Barili propone il recital “La Danza”, un affascinante viaggio sonoro tra Spagna e America Latina, alla scoperta dei colori e delle suggestioni che hanno reso la chitarra protagonista della tradizione colta e popolare. Il programma attraversa un secolo di capolavori, partendo dal repertorio spagnolo di Albéniz, Tárrega, Granados e Sainz de la Maza, dove lo strumento si fa eco delle antiche danze iberiche e delle atmosfere del flamenco, fino ad approdare alle sonorità sudamericane di Barrios, Pernambuco, Reis, Villa-Lobos e Morel, autori capaci di fondere in modo magistrale radici popolari e scrittura colta. “La Danza” è un recital di intensa varietà espressiva: dal lirismo del “Capricho árabe” alla potenza evocativa di “Asturias”, fino alle danze vibranti del repertorio brasiliano e paraguayano.

Con stile maturo, sensibilità interpretativa e profonda passione musicale, Fabio Barili restituisce tutta la ricchezza di uno strumento che sa raccontare storie, emozioni e culture attraverso il suono delle sue corde. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. BolsenArte Winter Musica Festival 2025/2026 è promosso dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.visitbolsena.it/eventi e sui canali ufficiali del Comune di Bolsena. Per informazioni è possibile chiamare lo 0761 799923 o 0761 795412.



