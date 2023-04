A Bolsena la prima edizione del concorso delle pizze di Pasqua

Una giuria sceglierà la più buona per le due categorie “tradizione” e “innovativa”. Premiazione l’8 aprile. La gara è il primo appuntamento di “Spring” il cartellone di eventi promosso dal Centro sviluppo Bolsena e il Lago e dall'Ufficio turistico Proloco Bolsena per il mese di aprile



Bolsena: In città la Pasqua è dolce. È tutto pronto per la prima edizione del concorso dedicato alla pizza di Pasqua dedicato alle persone che, ogni anno per tradizione, hanno piacere a preparare il dolce tipico della festa centrale della primavera. L’evento inaugura “Spring”, il cartellone di eventi promosso dal Centro sviluppo Bolsena e il Lago e dall'Ufficio turistico Proloco Bolsena per il mese di aprile. “I partecipanti dovranno iscriversi richiedendoci il modulo scrivendo a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it o contattando lo 0761 237999 – spiegano dall’Ufficio turistico Proloco Bolsena -. Le pizze andranno consegnate entro il 7 aprile. A giudicare le pizze saranno pasticcieri e organizzatori di eventi, tra cui Emanuele Giordano, chiamati a scegliere quella più buona, per la categoria “pizza di Pasqua tradizionale”, e la migliore, per la categoria “pizza di Pasqua innovativa”.

La cerimonia di premiazione si terrà l’8 aprile, alle 9, alla sala multimediale, nell’ambito dell’iniziativa “La tipica colazione di Pasqua bolsenese”, dove sarà imbandita una tavola con i prodotti della tradizione gastronomica della città in riva al lago vulcanico più grande d’Europa. A seguire, alle ore 10, prenderà il via “Di chiesa in chiesa, di storia in storia”, la visita con guidata turistica Tiziano Bordo che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della città, tra storia, arte e religione. Ai giovani appassionati di fotografia, il 6 aprile, dalle 17, si terrà il primo degli incontri di “Obiettivo Tuscia”, workshop gratuito rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni proposto dal fotografo freelance di “Tuscia Fotografica” Maurizio Di Giovancarlo. “Per le informazioni e le iscrizioni ai due appuntamenti, - concludono dall’Ufficio turistico Proloco Bolsena – è necessario inviare una email a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it o contattare lo 0761 237999. La visita guidata è a pagamento”.