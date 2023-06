A Bologna per stupire: il Big Mat Bsc sfida la Fortitudo

Le gare si giocheranno allo stadio Gianni Falchi venerdì 9 giugno, alle 20.30, e sabato 10 giugno, alle ore 16 e ancora alle ore 20.30



Grosseto: Tutto pronto per la trasferta di Bologna. Il Big Mat Bsc Grosseto si misurerà contro la Fortitudo, allo stadio Gianni Falchi, in una tripla sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà.

“Saranno tre gare – commenta Marco Artitzu, lanciatore del Big Mat Bsc Grosseto – tanto complesse quanto spettacolari. Siamo consapevoli che per mettere in difficoltà il Bologna serva una prestazione perfetta, ma in questi quindici giorni abbiamo lavorato molto bene e stiamo vivendo un ottimo momento dal punto di vista della condizione fisica e mentale”.

Gara uno comincerà venerdì 9 giugno, alle ore 20.30, mentre gara due e tre si terranno sabato 10 giugno, alle ore 16 e alle ore 20.30.

(foto di Michele Guerrini)