A Bibbona la finale regionale de Il Cantagiro: musica, talenti e grandi ospiti

Bibbona: L’estate di Bibbona si accende di musica e talento: sabato 9 agosto alle 21, nell’area fiere di La California, si terrà la finale regionale toscana de Il Cantagiro, il celebre concorso musicale che da decenni valorizza le voci emergenti del panorama nazionale. Una serata di grande spettacolo, voluta dall'Amministrazione Comunale e organizzata da Daleth Concerti, in collaborazione con Proloco Bibbona e Alessio Boni, agente di zona del Cantagiro.

La giuria, composta da professionisti, giornalisti e operatori del settore musicale e artistico, tra cui: Enrico Micheletti, Franco Pasquini, Gianni Nepi e Rita Ferrini, i rappresentanti del quotidiano “La Redazione Online – Il Giornale di Livorno” Tiziana Etna, Paolo Cavalleri, Elisa Heusch, Chiara Carboni, Cristina Giuntini, Alberto Lagomarsini e Arianna Lanzilotti e l’assessore alla Cultura del Comune di Bibbona, Manuela Pacchini che sarà il presidente di giuria.

La finale vedrà esibirsi i migliori artisti selezionati nelle tappe regionali, con l’obiettivo di accedere alla fase nazionale del concorso. A rendere ancora più prestigiosa la serata, una ricca rosa di ospiti musicali, tra cui: Arianna Lanzilotti, apprezzata interprete, Alberto Lagomarsini, cantante e produttore musicale, il duo acustico Benedetta & Emanuele Boraso, Benedetta finalista nelle scorse edizioni de Il Cantagiro e la band Ora4, nota per il suo sound coinvolgente.

La conduzione sarà affidata a un trio di grande energia: Francesca Dell’Omo, Stefano Marmugi e Barbara Meini, con il loro stile brillante e coinvolgente. La serata sarà trasmessa in diretta su Radio Elle, media partner dell’evento, permettendo anche a chi non potrà essere presente di godere dello spettacolo.

A immortalare i momenti salienti della manifestazione sarà il fotografo Cristian Rossi, team leader di “Obiettivo Spettacolo”, insieme al suo staff. Audio e luci sono come sempre affidate a Giuseppe Gaglio.

Un evento che celebra la musica e i giovani talenti, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio e le realtà artistiche locali, con il patrocinio e il supporto delle istituzioni.



