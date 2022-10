A Bellano (LC) l’orrido si sposa con tutto il bello dell’atletica leggera CSI

La corsa su strada è lungo il Lago di Como. Domenica 16 ottobre si corre in provincia di Lecco il decimo campionato nazionale di specialità. Al via 764 finalisti, di cui il 60% con meno di 15 anni. Otto le regioni presenti nel territorio lariano. Lombardia con più di 550 pretendenti ai titoli. A seguire Trentino, Veneto e Toscana

Roma: Domenica 16 ottobre si corre a Bellano, in provincia di Lecco, la decima edizione del Campionato nazionale CSI di corsa su strada. Percorso cittadino, dai 900 m. degli Esordienti ai 7mila metri dei Seniores, Juniores, Amatori con tre circuiti di diversa lunghezza (350 m. il corto, 1,3 km il giro medio, e 1,7 km il lungo) su cui si supereranno le varie categorie in gara.





Sono 764 gli atleti pretendenti ai titoli - tra cui 312 ragazze - gran parte dei quali rappresentanti della regione ospitante. Ben 558 gli atleti lombardi al via. Nutrita anche la delegazione trentina, con 132 iscritti al Campionato nazionale. Buona la partecipazione dei podisti veneti e toscani. Significativa, a garantire l’impegno associativo in favore dell’attività sportiva giovanile, la presenza di 403 atleti under 15, appartenenti alle sole categorie esordienti, ragazzi e cadette.

Saranno 64 le Società Sportive presenti nella cittadina lariana a difendere i colori di 21 comitati CSI e di 8 regioni italiane. Atmosfere manzoniane faranno da cornice alla cerimonia inaugurale, dove sfileranno i finalisti. Al Palasole, domenica, ore 9, inno di Mameli, alzabandiera e quindi il via alle gare, per ogni categoria. Partenza ed arrivo sono situate a poca distanza sul suggestivo Lungolago di Como. I “promessi sposi” con le maglie arancioblucerchiate listate con il tricolore e favoriti alla vigilia per la vittoria nella specifica classifica generale per società sono in tre: i campioni in carica trentini della U.S. 5 Stelle Seregnano, primi un anno fa a Cernusco sul Naviglio, i vicecampioni 2021, ossia gli atleti di casa desiderosi di rivincita del C.S.C. Cortenova Lecco, e i “diavoli rossi” valtellinesi del G.S. CSI Morbegno, lanciatissimi, dopo aver vinto il titolo regionale CSI di specialità nei giorni scorsi. Sono queste tre non a caso anche le tre formazioni con più atleti al via: gli atleti del comitato di Sondrio saranno in 61, i gialloblu lecchesi, tre volte al vertice della corsa su strada arancioblu dal 2017 al 2019, partecipano in 59, mentre le frecce dell'Alta Valsugana arrivano in 49 dal Trentino. Altre tre squadre lecchesi, Team Pasturo, Virtus Calco e Premana schierano più di 35 concorrenti, così come l’altra compagine lariana, la Lieto Colle Como.

La manifestazione vanta il patronato e il contributo di Regione Lombardia oltre al patrocinio della Provincia di Lecco. Di grande rilievo la partnership con l’Amministrazione comunale di Bellano, che non ha fatto mancare il patrocinio ed il proprio contributo all’iniziativa e che offrirà a tutti gli atleti finalisti la possibilità di visitare il particolarissimo orrido di Bellano, un’attrattiva naturale la famosissima gola scavata tra le rocce, ricca di spelonche e marmitte.