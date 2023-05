Attualità A Aurelia Antica una settimana dedicata alla donna 14 maggio 2023

Redazione Da lunedì 15 a lunedì 22 maggio in galleria la mostra “Donne in cerchio – La cura” e tre appuntamenti sul tema della figura femminile

Grosseto: A Aurelia Antica Shopping Center si riflette sulla figura femminile nell’ambito della cura. Da lunedì 15 a lunedì 22 maggio la galleria commerciale ospiterà la mostra fotografica “Donne in cerchio – La cura” di Ruben Nerozzi, due convegni e un flash mob. L’iniziativa, patrocinata dall’azienda sanitaria locale, è organizzata da Manuela Bracciali e Beatrice Pisani: l’esposizione fotografica resterà in galleria da lunedì 15 a lunedì 22 maggio e non solo. Lunedì 22 maggio alle ore 17.30 è in programma la conferenza “Le donne e la cura nel quotidiano” alla quale interverranno le ideatrici del progetto Manuela Bracciali e Beatrice Pisani, Martina Guadalti, responsabile dell’area marketing di Aurelia Antica e la proprietaria del centro commerciale Stefania Ricci. Mercoledì 17 maggio alle ore 12 la galleria commerciale sarà animata da un flash mob con lettura di poesie dedicate al tema della donna e lunedì 22 maggio alle ore 17.30 è previsto l’evento finale del progetto con una conferenza dal tema “Dalla cura alla creatività economica” con Maria Giulia Pucci e Sara Campanale.

