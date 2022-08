Acqua Village: a Ferragosto è festa con l’Aloha Day

Nei parchi acquatici di Cecina e Follonica lo spettacolo di flyboard, sfilate e tanto divertimento per festeggiare lunedì 15 agosto



Follonica: Lunedì 15 agosto a Acqua Village è festa con l’Aloha Day. Sarà un ferragosto da non perdere quello dei parchi acquatici del divertimento a tema hawaiano di Cecina e Follonica: spettacoli, artisti, balli e tante collane hawaiane per gli ospiti. E non mancherà una sorpresa che coinvolgerà grandi e piccoli. Torna infatti ospite di Acqua Village, il campione di flyboard, Cristiano Perseu. Il rider è capace di regalare emozioni uniche con le sue acrobazie mirabolanti in “sella” a un flyboard attaccato a una moto d’acqua.

L’accessorio sfrutta la propulsione permettendo a chi lo indossa di volare e di compiere acrobazie adrenaliniche. E in questo Cristiano è un campione: salti, giri della morte, elevazioni spettacolari, creano uno show unico nel suo genere che ha reso famoso il rider in tutta Italia e non solo. E Acqua Village non poteva perdere l’occasione di invitarlo nuovamente: lunedì 15 agosto il rider sarà alle 12 a Follonica e alle 16.30 a Cecina. Ma l’Aloha Day è anche di più: sono previste le sfilate con i trampolieri, spettacoli di giocoleria, e poi l’immancabile Aloha dance nella piscina onde. Insomma ci sarà da divertirsi. Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti online è a disposizione il sito www.acquavillage.it.