82ª edizione del Palio Marinaro dell’Argentario
Ferragosto all’insegna della tradizione, dello sport e dello spettacolo. (Foto di repertorio)
Porto Santo Stefano: Entra nel vivo l’82ª edizione del Palio Marinaro dell’Argentario, che come da tradizione si correrà il giorno di Ferragosto. A 48 ore dalla storica regata, questa sera – 13 agosto – il popolo del Palio si ritroverà in piazza per i primi appuntamenti ufficiali:
- Ore 19:30 – Misurazione dei remi e riconsegna delle imbarcazioni davanti al Municipio
- Ore 21:45 – Talk Show condotto da Paolo Mastracca, con il sindaco Arturo Cerulli, i quattro Capitani dei Rioni, il Capitano dell’Ente Palio Massimo Benedetti e l’Incaricato Giovanni Loffredo
- Ore 22:45 – Presentazione ufficiale degli equipaggi che il 15 agosto scenderanno in acqua:
Rione Croce – Timoniere: Alessio Ferraro | Vogatori: Mirko Cimini, Massimiliano Terramoccia, Domenico Ferraro, Alex Ciarcia
Rione Fortezza – Timoniere: Angelo Orsini | Vogatori: Lorenzo Perillo, Alessandro Landini, Gabriele Rosi, Riccardo Rosi
Rione Pilarella – Timoniere: Leonardo Perillo | Vogatori: Tommaso Infetti, Dino Pari, Salvatore Castello, Andrea Cerulli
Rione Valle – Timoniere: Alessio Bausani | Vogatori: Rocco Terramoccia, Gianmarco Russo, Alessandro Benedetti, Alessandro Galatolo
La serata sarà trasmessa in diretta da Lifebox Streaming.
14 agosto – La vigilia
- Ore 18:30 – Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano
- Ore 21:30 – Processione in onore della Madonna dell’Assunta
15 agosto – Il giorno del Palio
- Ore 17:00 – Sfilata dei Rioni con partenza da via Barellai
- Ore 19:15 circa – Regata di 4.000 metri nello “Stadio di Turchese”
- Premiazioni sul balcone del Municipio alla presenza delle autorità
16 agosto – Gli eventi conclusivi
- Mattina – Batterie del Paliotto
- Ore 21:30 – Estrazione della tombola
- Ore 22:30 – Premiazione “Timone d’argento” e “Miglior sfilata rionale”
- A seguire, esibizione della banda comunale “Ivo Baffigi” sul piazzale dei Rioni
Dirette e repliche TV e streaming
L’82° Palio Marinaro sarà trasmesso in diretta il 15 agosto dalle ore 17:00 su:
- TV9 – Canale 13 in chiaro
- Sky – Canale 809 “Paci Contemporary”
- TV Sat (dal canale 800 in poi, in base al decoder)
- Streaming su www.tv9italia.ite canale YouTube del Comune di Monte Argentario
- App “VideoAppItaly” (Sat 809)
Repliche:
- 15 agosto ore 23:00 su TV9 canale 13
- Domenica 17 agosto ore 21:30 in streaming su www.tv9italia.it