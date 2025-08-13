Cultura

82ª edizione del Palio Marinaro dell’Argentario

Ferragosto all’insegna della tradizione, dello sport e dello spettacolo. (Foto di repertorio)

Porto Santo Stefano: Entra nel vivo l’82ª edizione del Palio Marinaro dell’Argentario, che come da tradizione si correrà il giorno di Ferragosto. A 48 ore dalla storica regata, questa sera – 13 agosto – il popolo del Palio si ritroverà in piazza per i primi appuntamenti ufficiali:

  • Ore 19:30 – Misurazione dei remi e riconsegna delle imbarcazioni davanti al Municipio
  • Ore 21:45 – Talk Show condotto da Paolo Mastracca, con il sindaco Arturo Cerulli, i quattro Capitani dei Rioni, il Capitano dell’Ente Palio Massimo Benedetti e l’Incaricato Giovanni Loffredo
  • Ore 22:45 – Presentazione ufficiale degli equipaggi che il 15 agosto scenderanno in acqua:

Rione Croce – Timoniere: Alessio Ferraro | Vogatori: Mirko Cimini, Massimiliano Terramoccia, Domenico Ferraro, Alex Ciarcia

Rione Fortezza – Timoniere: Angelo Orsini | Vogatori: Lorenzo Perillo, Alessandro Landini, Gabriele Rosi, Riccardo Rosi

Rione Pilarella – Timoniere: Leonardo Perillo | Vogatori: Tommaso Infetti, Dino Pari, Salvatore Castello, Andrea Cerulli

Rione Valle – Timoniere: Alessio Bausani | Vogatori: Rocco Terramoccia, Gianmarco Russo, Alessandro Benedetti, Alessandro Galatolo

La serata sarà trasmessa in diretta da Lifebox Streaming.

14 agosto – La vigilia

  • Ore 18:30 – Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano
  • Ore 21:30 – Processione in onore della Madonna dell’Assunta

15 agosto – Il giorno del Palio

  • Ore 17:00 – Sfilata dei Rioni con partenza da via Barellai
  • Ore 19:15 circa – Regata di 4.000 metri nello “Stadio di Turchese”
  • Premiazioni sul balcone del Municipio alla presenza delle autorità

16 agosto – Gli eventi conclusivi

  • Mattina – Batterie del Paliotto
  • Ore 21:30 – Estrazione della tombola
  • Ore 22:30 – Premiazione “Timone d’argento” e “Miglior sfilata rionale”
  • A seguire, esibizione della banda comunale “Ivo Baffigi” sul piazzale dei Rioni

Dirette e repliche TV e streaming

L’82° Palio Marinaro sarà trasmesso in diretta il 15 agosto dalle ore 17:00 su:

  • TV9 – Canale 13 in chiaro
  • Sky – Canale 809 “Paci Contemporary”
  • TV Sat (dal canale 800 in poi, in base al decoder)
  • Streaming su www.tv9italia.ite canale YouTube del Comune di Monte Argentario
  • App “VideoAppItaly” (Sat 809)

Repliche:

  • 15 agosto ore 23:00 su TV9 canale 13
  • Domenica 17 agosto ore 21:30 in streaming su www.tv9italia.it