8 marzo, lo spettacolo musicale che celebra le donne

Mercoledì 8 marzo, in occasione della “Giornata internazionale dei diritti della donna”, la Sala Eden ospiterà a partire dalle ore 18.30 uno spettacolo musicale ad ingresso libero.



Grosseto: L’evento sarà incentrato sui volti dell'universo femminile dell'Opera, con particolare riferimento alla passionale Tosca di Giacomo Puccini, alla romantica Violetta della Traviata di Verdi e all’anticonformista Carmen di Bizet. In quest'incontro tra musica e parole, la soprano Cinzia Monari, accompagnata dal musicista e compositore Paolo Mari, canterà e racconterà al pubblico le storie di donne indipendenti diventate simbolo dell’emancipazione femminile dell’Ottocento e del primo Novecento.

"La giornata di mercoledì - hanno dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Pari opportunità Angela Amante – non vuole solo festeggiare le donne, ma anche favorire un momento di riflessione sul ruolo, le conquiste e la condizione nel mondo del genere femminile. Quest'anno il nostro pensiero non può non andare alle donne afghane ed iraniane vittime dei grandi conflitti dell'umanità e di un regime che nega e reprime, con violenza, le loro libertà e i loro diritti. Lo slogan che guida il loro urlo di protesta “Donne, vita, libertà” ci esorti tutti su quanta strada ancora c'è da fare per garantire alle donne pari libertà di espressione e il riconoscimento del proprio ruolo nella società e nel mondo ”.

In segno di solidarietà verso le donne afghane ed iraniane il Palazzo Comunale sarà illuminato di luce gialla.