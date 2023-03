8 Marzo: Coldiretti Toscana, agricoltura in top five imprese al femminile

Premiate le donne della vendita diretta. A Zeri premiata la “superdonna”: è una mamma-allevatrice-casara di 40 anni.



Firenze: Sono 12.085 in Toscana le imprese guidate da donne in agricoltura che si posiziona nella top five dei settori con più alto tasso di femminilizzazione della Toscana dopo servizi vari, sanità, istruzione e prima anche dei servizi di alloggio e ristorazione e del commercio. A dirlo è Coldiretti Toscana sulla base dei dati della Camera di Commercio di Firenze relativi al 2022 in occasione della festa della donna dell’8 marzo. Quasi una impresa agricola su tre (31,1%) è guidata da donne la cui presenza è cresciuta soprattutto nelle nuove attività di educazione alimentare ed ambientale con le scuole, gli agriasili, le fattorie didattiche, i percorsi rurali, gli orti didattici, ma anche nell’agricoltura di precisione e a basso impatto ambientale e nella ricettività agrituristica fino nella presenza nei mercati di vendita diretta di Campagna Amica. E proprio la vendita diretta è una prerogativa tutta al femminile in Toscana dove più di una impresa agricola su tre (34%) che anima i mercati degli agricoltori presenti in borghi e piazze di tutta la regione o che vende direttamente in fattoria vede una donna al vertice. Percentuale che sale notevolmente, fino al 90%, se allarghiamo lo sguardo al dietro le quinte delle aziende agricole dove mamme, mogli, figlie e parenti esercitano un ruolo fondamentale nella filiera che dal campo porta i prodotti sul banco dei mercati per poi arrivare dritti nel cuore delle cucine dei toscani. In Toscana sono 50 i mercati contadini presenti regolarmente, ed ogni settimana, nelle piazze e nelle città.

Il successo commerciale delle imprese al femminile è, secondo Donne Impresa Coldiretti Toscana e Campagna Amica, da attribuire senza dubbio alla capacità di saper trasmette ai consumatori finali i valori, la storia ed i benefici dei prodotti agricoli coltivati o allevati instaurando con loro una empatia positiva. Successo che Donne Impresa Coldiretti Toscana ha voluto esaltare premiando, nella giornata internazionale delle donne, le imprenditrici della vendita diretta regalando loro fiori e dedicandogli iniziative. Tra le imprenditrici premiate da Donne Impresa Coldiretti c’è la mamma-casara di Zeri, in località Bergugliara, in Lunigiana, che alleva bovini da latte e pecore di razza zerasca. Barbara Conti, 40 anni, è figlia di pastori, produce formaggi e porta avanti la tradizione di famiglia in un territorio difficile e faticoso come quello della Valle di Zeri altrimenti destinato ad un lento spopolamento.

“Le donne che hanno scelto l’agricoltura – spiega Elena Bertini, Delegata Donne Impresa Coldiretti Toscana – dimostrano capacità di coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita, l’attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità. Grazie alle grandi opportunità offerte dall’agricoltura multifunzionale attenta al sociale, all’ambiente e ai cittadini, le donne hanno un ruolo di primo piano in agricoltura, nell’ospitalità turistica determinando il primato nazionale di agriturismi e posti letto, nel sociale garantendo servizi ed attività di supporto alle comunità. Molto spesso sono mamme – conclude la Delegata Donne Impresa Elena Bertini – che riescono a conciliare l’attività agricola con la famiglia in contesti non sempre agevoli come quelli montani e marginali dove la loro presenza ha un significato che va ben oltre l’attività economica”.