8 marzo, a Santa Fiora tante iniziative per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle donne

Santa Fiora: Il Centro Commerciale Naturale di Santa Fiora, in collaborazione con il Comune, l'Anpi -sezione Amiata Grossetana e la Fondazione Santa Fiora Cultura, celebra l'8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti delle donne, con una serie di iniziative promosse all'interno delle attività commerciali, dedica a tutte le donne.

Le finestre del Palazzo comunale per l'intera giornata saranno illuminate di viola, colore simbolo della lotta per i diritti delle donne.

Il programma prevede al mattino, alle 10 e 30 il “Il cammino dell'acqua al femminile”, trekking con partenza dalla Panchina Rossa nel Parco della Rimembranza. A guidare l'escursione sarà Noemi Nelli, guida ambientale escursionistica. Costo: € 10,00 a persona. Prenotazione obbligatoria entro il 6 marzo – Noemi: 329 021 6464.

All'antico Forno del Bagnolo, alle ore 11, aperitivo speciale e dolce omaggio per tutte le donne.

Nel pomeriggio le iniziative prenderanno avvio a partire dalle 15 e 30 al Bar da Bea “Tra un tè, un caffè e pasticcini”: due donne del paese raccontano il loro percorso oncologico e l'importanza della prevenzione.

Alle ore 16, al White Bar, “Storie di donne nei paesi dell'Africa sub-sahariana” , in collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura, con esposizione d'arte di Anette Maeding . Omaggio per tutte le donne.

Alle 16.30 al negozio “Fiori da Alessia “ Due chiacchiere tra donne sulla panchina” con bibite e pasticcini.

Alle ore 17, all'Enoteca Aldobrandesca, aperitivo con cocktail mimosa e bruschette ed esposizione d'arte di Paola Bucci . Contemporaneamente aperitivo con birra e formaggi presso Ad Meata Brew House. Da Arte e Gioielli aperitivo a cura di Jim Bar, con gin tonic e stuzzichini. Esposizione d'arte di Francesca Simonetti e Margherita Lorenzini a cura di Arte e Gioielli ; aperitivo con cocktail e baciata romana ripiena al Pub Le Rocce; al Ponte da Ryta, aperitivo con bollicine e fritto; all'Hotel Valle del Fiora & Ristorante Le Sante, aperitivo con bollicine e salatini fatti a mano.

Sempre alle 17, al Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata appuntamento con letture e testimonianze “ Donne, Miniera, Resistenza” a cura di ANPI Sezione Amiata Grossetana ed esposizione d'arte di Renato Guerrini a cura di Tiziano Guerrini, in collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura.

La Farmacia Pinzuti, in occasione dell'8 marzo,al mattino offrirà un servizio di check-up Salute Donna in collaborazione con Prodeco Pharma, con consulenze dedica a tutte le donne. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30, focus sulla prevenzione dei tumori femminili, con screening per il tumore alla cervice uterina e alla mammella. Possibilità di consulenze e prenotazione di Pap test, test HPV e mammografia, in collaborazione con la Dott.ssa Roberta Rosati, Responsabile del Centro Screening Grosseto (UOC Screening ASL Toscana Sud Est).

Altre iniziative speciali durante la giornata: presso D'Istinto Parrucchiera dalle 9.30 alle 13 esposizione dei lavori realizzati a mano dalla Casa di Hilde di Piancastagnaio, acquistabili come donazione.

Info point della Casa di Hilde attivo per tutta la giornata.

Merceria L'arte di…offrirà uno sconto speciale a tutte le donne; Woman Parrucchieri / Parrucchiera Mery un omaggio per tutte le donne; Oasis Estetica, su ogni spesa da €50, omaggio con una crema viso o corpo in regalo. Il Forno dei Papi per tutta la giornata prevede schiaccina viola con barbabietola rossa e mimosa in omaggio.

Infine, all'agriturismo La Leggenda cena con giro pizza, musica dal vivo e omaggio realizzato da Monika Martellini per tutte le donne.