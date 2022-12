Grosseto: Nella mattinata di venerdì 2 dicembre la classe 3A Servizi Commerciali Web Community ha partecipato alla 7° edizione del festival "Il mio Posto nel Mondo 2022". Evento online organizzato dal Museo del Risparmio di Torino, il Museo Egizio, il Museo Lavazza e il MU-CH Museo della Chimica, è una kermesse di testimonianze di chi ha fatto della curiosità un motore di conoscenza, di crescita personale e professionale, riuscendo in questo modo a capire quale fosse “Il proprio posto nel mondo”.

Il messaggio: "Non mettete ostacoli alla curiosità” è un’esortazione agli studenti ad essere curiosi, a decidere cosa voler sapere e a scegliere qual è il modo migliore per farlo. “Fammi essere curioso” è un invito rivolto a tutti, non solo agli studenti. Tutti abbiamo il diritto di essere curiosi. La partecipazione all'evento, valida ai fini del PCTO, è stata curata dalle prof.sse Samantha Barbieri e Susanna Masini, docente di Lingua e Letteratura italiana e Storia e di Tecniche professionali dei Servizi Commerciali. Ancora una bella opportunità di crescita per i nostri studenti dei Servizi Commerciali Web Community!