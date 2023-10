"65 milioni per la strada del Cipressino". Il commento di Leonardo Marras

Grosseto: «65 milioni per la strada del Cipressino. Dopo l'avvio dell'iter per il passaggio della strada da provinciale a regionale, nell'ultima giunta abbiamo approvato la delibera che stanzia 65milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e adeguamento della via che collega l'Amiata a Paganico. La proposta è contenuta nell’elenco delle opere con cui la Regione impiegherà il FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione).

È una vicenda complessa che si trascina da molti anni, ma il passaggio in corso sarà risolutivo. Si tratta di un'infrastruttura importante che richiede interventi articolati, la Provincia, seppur con il supporto delle risorse messe a disposizione dal Cosvig, non può gestirli da sola. L'obiettivo è di programmare e realizzare nel minor tempo possibile le opere necessarie per dare al territorio una strada moderna e sicura che faciliti la percorrenza da e per l'Amiata».

Così Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana, annuncia sulla sua pagina facebook l'approvazione della delibera che stanzia, tra gli altri, 65 milioni di euro per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada del Cipressino per la quale è stato avviato l'iter di passaggio di classificazione da provinciale a regionale.