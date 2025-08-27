64° Torneo città di Orbetello, Ortensi vincitrice del torneo femminile

Poccia: «E' la prima atleta a ricevere lo stesso premio del corrispettivo maschile»

Orbetello: Si è chiuso al circolo tennis Orbetello l'8° Trofeo Banca Tema - 64° Torneo Città’ di Orbetello che ha registrato un grande successo di iscritti e la vittoria di Benedetta Ortensi nel femminile e di Thomas Gerini nel maschile.

Un successo di iscritti, ben 140, per il più prestigioso trofeo di tennis lagunare che quest'anno, per la prima volta, ha visto parificati i premi tra uomini e donne: «Siamo orgogliosi – sottolinea Ivan Poccia, consigliere del Comune di Orbetello con delega allo sport – di aver contribuito a questo successo di partecipazione e di aver promosso la parificazione del premio per le atlete che partecipano al nostro trofeo».

Il torneo femminile è stato vinto da Benedetta Ortensi (cl.2.4) del Cus Torino che ha battuto l'altra finalista Emma Sirigatti (cl.2.7) del Ct Perignano in due set con risultato 6/1-6/1.

Il torneo maschile è stato vinto da Thomas Gerini (Cl.2.1) del Junior Tennis Perugia che ha battuto lo sfidante Jacopo Landini del Tc Pistoia (cl.2.4) in due set con risultato 6/1- 6/2 (Dati gentilmente forniti dal Circolo Tennis Orbetello).

Alla premiazione ha partecipato anche l'amministrazione comunale proprio con il delegato Poccia che ha personalmente consegnato il premio a Ortensi: «E' stata una grande emozione per me – sottolinea in conclusione – non posso che ringraziare il presidente Giuliano Amato e tutto lo staff del circolo tennis per l'organizzazione e per la collaborazione».



