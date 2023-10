6 Toscana: Postazioni più efficienti e nuove isole ecologiche per una differenziata di qualità

A Campiglia da oggi le nuove postazioni di raccolta ad accesso controllato



Campiglia: Proseguono le attività legate alla riorganizzazione di raccolta rifiuti a Campiglia Marittima. Questa mattina è stata posizionata la prima postazione di raccolta con i nuovi cassonetti ad accesso controllato, in viale della Fiera.

Per consentire a tutti i cittadini di effettuare una raccolta differenziata di qualità, ogni batteria sarà completa e allestita con cinque contenitori, con l’adeguamento dei colori della raccolta allo standard europeo: carta e cartone che avrà il coperchio blu, organico (coperchio marrone), vetro (coperchio verde), multimateriale (imballaggi in plastica, lattine, barattolame, che avrà il coperchio giallo) e indifferenziato (residuo non riciclabile) che avrà il coperchio grigio e il cassetto di conferimento da 40 litri.

Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati che, a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata.

In totale le postazioni che verranno istallate nelle prossime settimane saranno 67. Il territorio comunale sarà quindi servito con u sistema di raccolta integrato: porta a porta e stradale.

“Si tratta di un altro passo importante della riorganizzazione dei servizi che stiamo portando avanti con impegno – dice la sindaca Alberta Ticciati –. Nelle ultime settimane abbiamo incontrato la cittadinanza, organizzando decine di incontri pubblici in una vera e propria campagna di ascolto della comunità. E proprio alla comunità chiediamo la massima collaborazione per riuscire, insieme, a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

“Con Campiglia proseguiamo le attività di riorganizzazione legate al nostro piano industriale che interessano il comprensorio della Val di Cornia – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Si tratta di un passo importante per l’intero territorio e per questo tutto il personale ha lavorato e lavorerà con ancor più impegno per rispondere al meglio alle aspettative che cittadini, imprese e amministratori ripongono su di noi”.