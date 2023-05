Ambiente 6 Card: istruzioni operative per il ritiro delle tessere da parte degli utenti 31 maggio 2023

Redazione Conferimento dei rifiuti alle postazioni dei cassonetti stradali informatizzate.

Grosseto: Il comune di Grosseto comunica agli utenti che, per ritirare le tessere 6card, è necessario seguire le seguenti istruzioni operative. Requisiti: Occorre essere iscritti alla TARI.

Se non si è in possesso dell’iscrizione alla TARI, occorre rivolgersi all’ufficio Tari sito presso il centro commerciale di Gorarella in Via Papa Giovanni XIII n.21/b al piano primo oppure, per ulteriori informazioni sull’iscrizione alla TARI, scrivere a tari@comune.grosseto.it o contattare i numeri 0564/488.806 – 0564/488.579 – 0564/488.072 – 0564/488.962 Le tessere 6card devono essere richieste solo ed esclusivamente all’Ufficio Ambiente con le seguenti modalità: recarsi all’ufficio Settore Sviluppo Ambientale, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale, Via Colombo n.5, Piano secondo, solo nei giorni di apertura al pubblico: LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’ dalle 9.00 alle 13.00 GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 16.00 oppure inviare un e-mail all’indirizzo ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it I motivi per richiederle: per nuove iscrizioni come utenze tari

per duplicato, causa smarrimento o rottura (in questi casi deve essere fatta richiesta su apposito modello scaricabile dal sito dell’ufficio ambiente Comune di Grosseto ufficioambientegrosseto.it con allegato un pagamento di €.7,00 a tessera.) Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario oppure direttamente all’Ufficio Ambiente tramite pos (non si accettano contanti). Il modello può essere presentato direttamente in ufficio o mandato per e-mail al seguente indirizzo ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it. Quando le tessere sono pronte, viene inviato un sms o una e-mail al cittadino, che provvede al ritiro presso l’Ufficio Ambiente (in Via Colombo n.5, Piano secondo). Le tessere possono essere ritirate anche da terzi ma con delega scritta. Su richiesta specifica, e dietro il pagamento di €.6.00 – pari al costo del servizio - le tessere possono essere spedite con raccomandata A/R. Per ulteriori informazioni contattare i numeri di telefono 0564-488.776 oppure 0564-488.877 oppure mandare un’e-mail al seguente indirizzo ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it

