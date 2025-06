50 anni dopo la maturità, la classe VC del liceo scientifico “Paolo Ruffini” di Viterbo si ritrova tra ricordi e amicizia

Viterbo: Nella cornice dell'agriturismo “Monte Jugo”, si sono ritrovati gli ex studenti della classe VC del liceo scientifico “Paolo Ruffini” di Viterbo per celebrare i 50 anni dal diploma.

«Avevamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta – raccontano gli ex alunni della VC –. L'anno scorso ci eravamo detti che, per i 50 anni dal diploma, ci saremmo ritrovati tutti insieme. È stato emozionante vedere che, nonostante il tempo trascorso, il desiderio di rincontrarci era più vivo che mai». A mezzo secolo dalla maturità, la classe del 1975 si è riunita per una giornata speciale, all'insegna del ricordo, dell'amicizia e della condivisione. Tra sorrisi, racconti, aneddoti e momenti di commozione, il gruppo ha rivissuto insieme gli anni del liceo, rinsaldando quel legame profondo nato tra i banchi di scuola e mai venuto meno, nonostante il tempo ei percorsi di vita differenti intrapresi da ciascuno.

Presenti all'iniziativa: Marco Argiolas, Silvana Forte, Donatella Ferracchiati, Anna Rita Caporossi, Giuseppe Palaggi, Patrizia Badini, Gian Paolo Moncelsi, Luca Belmonte, Jole Petroselli, Giacomo Rispoli, Ludovica Tiberi, Gabriella Quercia, Luca Presti, Maria Celeste Vaggi, Leonardo Antonicelli, Costantino Danna, Fabio Catocci e Franco Bertini.