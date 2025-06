5 podcast riportano alla luce la memoria dell'Eccidio di Niccioleta

Disponibile la prima serie di 5 podcast che, tra rigore storico e toccanti testimonianze, raccontano la tragedia del villaggio minerario e il suo percorso di rinascita.

Massa Marittima: È stata pubblicata la prima serie di 5 podcast dedicati alla memoria storica del villaggio minerario di Niccioleta, con particolare attenzione agli eventi legati all’eccidio del giugno 1944. Il progetto co-finanziato dal Comune di Massa Marittima e dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere, si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione della memoria storica locale.

“Raccontare la storia di Niccioleta – dichiara la sindaca Irene Marconi – significa restituire voce a una comunità segnata da una ferita profonda, ma anche capace di rinascere e guardare avanti. Il podcast è uno strumento moderno che ci consente di raggiungere tante persone e di portare fuori dai confini locali una memoria che consideriamo patrimonio di tutti. Un progetto che unisce rigore storico, testimonianze autentiche e un grande lavoro collettivo. E non ci fermiamo qui: il progetto prevede anche di tradurre i podcast in lingua inglese per rendere nota la storia dell’eccidio di Niccioleta oltre i confini nazionali, grazie al recente ingresso di Massa Marittima nella rotta culturale europea Atrium, che riunisce i territori impegnati nella valorizzazione del patrimonio architettonico dei regimi totalitari, mantenendo un atteggiamento critico nei confronti di questi regimi.”

“L’idea di una narrazione audio prende le mosse dal libro del professor Riccardo Zipoli – afferma Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima – da cui sono scaturiti altri progetti culturali come l'Itinerario della Memoria nel villaggio di Niccioleta e un cortometraggio. Inizialmente pensato come un unico episodio di un’ora, il podcast si è evoluto in una serie articolata di cinque puntate, per offrire un racconto più ricco, stratificato e partecipato”.

Nel primo podcast lo storico Massimo Sozzi, racconta la miniera di pirite e la fondazione del villaggio di Niccioleta, mentre la storica Laura Chiarello, parla della vita all’interno del villaggio negli anni Trenta e Quaranta. Nel secondo episodio vengono trattate le vicende che portano ai tragici eventi del 1944 con Isabella Insolvibile, storica specializzata nella resistenza italiana e professoressa associata dell’Università Mercatorum di Roma, che propone un inquadramento storico nazionale su cosa accadde in Italia a partire dall’8 settembre 1943. Ilaria Cansella, direttrice dell’ISGREC approfondisce invece la situazione locale, in provincia di Grosseto e a Massa Marittima.

Nel terzo podcast la ricercatrice Katia Taddei racconta l’eccidio nazifascista dei minatori a Niccioleta e Castelnuovo di Val di Cecina. Katia Taddei è stata la prima ad occuparsi della strage di Niccioleta in maniera scientifica.

Il quarto episodio è incentrato sul valore della memoria e della ricostruzione dei fatti storici, con Filippo Focardi, autore di importanti studi e pubblicazioni sulle vittime italiane del nazifascismo.

Il quinto podcast dal titolo “Niccioleta 1944, io c'ero! Le voci dei sopravvissuti della strage nazifascista”, entra nel vivo delle ferite ancora aperte che emergono dalle testimonianze dirette di chi ha vissuto le conseguenze dell’eccidio nazifascista, ascoltando le voci dei figli e dei nipoti delle vittime: Massimo Sozzi, Ivan Terrosi, Mario Fatarella e Siliano Sozzi. Quattro storie diverse, legate da un filo rosso, che ci portano a rivivere quei drammatici momenti e che ci fanno riflettere su quanto la strage abbia segnato per sempre la vita di questa piccola comunità.

Le interviste sono state realizzate da Roberta Pieraccioli e il podcast è accompagnato da una voce narrante che guida l’ascoltatore nel viaggio attraverso la storia.

Il link per ascoltare i podcast https://open.spotify.com/show/274De1z0plAIOdHC70jJba