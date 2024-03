49° Coppa Bruno Passalacqua, sorteggiati i gironi

Grosseto: Inaugurata la 49ª edizione della prestigiosa coppa Bruno Passalacqua di calcio organizzata dall'Invictasauro in collaborazione con il Milan club, che porta lo stesso nome. Il teatro del torneo, riservato ai giocatori Juniores nati dal 1° gennaio 2005 in poi e che abbiano anagraficamente compiuto 15 anni, sarà ancora il centro sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” di via Lago di Varano, casa dell'Invictasauro dove è stato effettuato il sorteggio dei 4 gironi (per un totale di 16 squadre).



Girone A: Invictasauro (detentore), Fonteblanda, Argentario, Scarlino.

Invictasauro (detentore), Fonteblanda, Argentario, Scarlino. Girone B: Follonicagavorrano, Venturina, Alberese, Virtus Amiata.

Follonicagavorrano, Venturina, Alberese, Virtus Amiata. Girone C: Grosseto, Atletico Maremma, Sant'Andrea, Marina.

Grosseto, Atletico Maremma, Sant'Andrea, Marina. Girone D: Nuova Grosseto, Atletico Piombino, Roselle, Alta Maremma.

L'apertura della manifestazione è fissata per lunedì 22 aprile con Invictasauro – Fonteblanda. Finalissima giovedì 13 giugno. Tutte la gare saranno in notturna con inizio alle 21,15.

Erano presenti tutte le società iscritte, la delegata del Coni Elisabetta Teodosio, il presidente Aiac (Associazione italiana allenatori di calcio) Pietro Magro, Vincenzo Sabatini in rappresentanza dell'Aic (Associazione italiana calciatori), l'assessore allo sport Fabrizio Rossi. Assenti la Figc e l'Aia.

Dopo aver dato i saluti ai presenti, il presidente del Milan club e anima della coppa Francesco Luzzetti ha lasciato la parola a Elisabetta Teodosio: «Sono felice di essere ancora accanto a questo autorevole torneo, vanto della città e della provincia. Non è retorica dire che è un vero onore esserci. Devo fare i complimenti a tutti quelli che lavorano per regalarci questa perla di calcio giovanile perché lo fanno con entusiasmo e volontà – conclude la delegata – sono sicura che anche questa edizione sarà all'altezza del nome che porta. Un grosso in bocca al lupo e un grazie di cuore da tutto il Coni».

Presentati anche i gironi, che compongono la 12ª edizione della Minicoppa Passalacqua, creatura di Gianluca Piola, torneo in notturna categoria Giovanissimi misti 2009/2010 il cui teatro sarà il terreno dell'impianto Bruno Passalacqua di via Australia, casa della Nuova Grosseto Barbanella. Le venti contendenti sono state divise in 4 gironi.

Girone A: Roselle, Atletico Maremma, Follonicagavorrano, Nuova Grosseto, Ischia di Castro.

Roselle, Atletico Maremma, Follonicagavorrano, Nuova Grosseto, Ischia di Castro. Girone B: Grosseto, Salivoli, Giovanile Amiata, Argentario, Marina.

Grosseto, Salivoli, Giovanile Amiata, Argentario, Marina. Girone C: Venturina, Invictasauro, Manciano, Virtus Maremma, Pro Soccer Lab.

Venturina, Invictasauro, Manciano, Virtus Maremma, Pro Soccer Lab. Girone D (2010): Grosseto, Invictasauro, Nuova Grosseto, Atletico Maremma, Roselle.

L'esordio di martedì 23 aprile è affidato ai 2010 di Invictasauro – Nuova Grosseto (ore 19,15) e al girone A con Nuova Grosseto – Follonicagavorrano (ore 21,15).

Finalissime 3° - 4° e 1° - 2° mercoledì 12 giugno.