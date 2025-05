48ª Coppa Regina dei Paesi Bassi: al via una delle regate offshore più affascinanti del Mediterraneo

Monte Argentario: Il 9 maggio nelle acque antistanti Porto Ercole si alzerà il sipario sulla 48ª edizione della Coppa Regina dei Paesi Bassi, storica regata velica voluta nel 1967 dal Circolo Nautico e della Vela Argentario e inaugurata da Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi.

La manifestazione, entrata dal 2024 nel circuito del Campionato Italiano Offshore, conferma il suo ruolo di primo piano tra le 17 grandi regate d’altura del calendario nazionale, oltre che tappa del Trofeo Arcipelago Toscano (TAT).

Organizzata dal CNVA, con l’importante supporto e sponsorship di ENEL, la regata vedrà la partecipazione di oltre 30 imbarcazioni che si sfideranno su un percorso di circa 150 miglia nautiche. Il tracciato, con partenza da Porto Ercole, si snoda tra le splendide isole di Giannutri, Giglio e Montecristo, offrendo una sfida tanto suggestiva quanto tecnica per gli equipaggi in gara.

Quest’anno, la regata sarà impreziosita dalla coincidenza con la luna piena, che renderà la navigazione notturna particolarmente affascinante e scenografica, offrendo agli equipaggi una cornice naturale unica nel suo genere.

La Coppa Regina dei Paesi Bassi non è solo un evento sportivo di rilevanza internazionale, ma anche un simbolo di tradizione, amicizia tra i popoli e valorizzazione del patrimonio naturale e marinaro del Mediterraneo.

Claudio Boccia, Presidente del CNVA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di inaugurare questa 48ª edizione della Coppa Regina dei Paesi Bassi confermando ancora una volta l’impegno a portare avanti eventi di alto prestigio e valore tecnico. Le attività del nostro Circolo rappresentano un ponte tra la passione per la vela e il forte legame con il territorio, e a nome delCNVA desidero ringraziare sinceramente le autorità locali per il costante apprezzamento, supporto e la vicinanza dimostrata alla nostra realtà.”

Maurizio Belloni, Vice-presidente del CNVA, ha aggiunto: “La numerosa partecipazione di quest’anno e l’elevato livello tecnico delle imbarcazioni ed equipaggi iscritti sono la conferma concreta della continua crescita delle attività sportive organizzate dal nostro Circolo. Un risultato che ci incoraggia a proseguire con impegno nella promozione della vela d’altura di qualità.”

A garantire la regolarità e la sicurezza delle operazioni in mare sarà Alessandro Testa, che ricoprirà il ruolo di Presidente del Comitato di Regata. Ufficiale di regata FIV con una lunga esperienza in eventi di altissimo profilo, Testa è riconosciuto per la sua competenza, equilibrio e rigore nella gestione delle regate offshore. La sua presenza rappresenta una garanzia di qualità e affidabilità per il corretto svolgimento della manifestazione.

La classifica della regata verrà elaborata sulla base del sistema Time on Distance (ToD), criterio di compenso tradizionalmente adottato per regate d’altura. In parallelo, il Comitato Organizzatore, in stretta collaborazione con gli uffici ORC, sta valutando l’introduzione del nuovo sistema Weather Routing Scoring (WRS) per la classe ORC, in sostituzione del più generico coefficiente APH. Il WRS, già utilizzato nelle maggiori competizioni internazionali come la Rolex Fastnet Race, rappresenta un’evoluzione significativa: considera le condizioni meteo effettive lungo il percorso, migliorando la precisione e l’equità nella compensazione dei tempi. Se adottato, costituirebbe un ulteriore passo avanti verso l’eccellenza tecnica della Coppa.

In questa edizione, Andrea Fornaro, navigatore oceanico che non ha bisogno di presentazioni, offrirà a tutti i partecipanti un briefing meteo pre-regata. Sarà un’occasione preziosa per apprendere da chi è abituato a navigare tra gli oceani del mondo, condividendo strumenti e strategie per affrontare una lunga regata d’altura. Fornaro, originario di Orbetello, torna così a navigare nelle acque di casa, rendendo il suo contributo ancora più speciale per tutta la comunità velica dell’Argentario.

Francesco Marsella, Consigliere del CNVA responsabile delle attività sportive, ha infine sottolineato: “Un ringraziamento a Flavia Marini e Enrica Sclano della segreteria tecnica, a tutto lo staff del nostro Circolo e ad Alessandro Testa per la dedizione e la passione con cui hanno contribuito all’organizzazione di questa splendida regata. Il risultato raggiunto, come sempre in questo sport, è frutto di un grande spirito di squadra. Un ringraziamento speciale va ad ENEL, sponsor ufficiale dell’edizione 2025, per il prezioso sostegno e per la sensibilità dimostrata verso la vela, l’ambiente ed il territorio dell’Argentario. Grazie a tutti… e buon vento ai nostri regatanti!”

L’appuntamento con la partenza è fissato per venerdì 9 maggio alle ore 15:00, con arrivo massimo previsto entro Domenica 11 maggio alle ore 15:00. Gli appassionati potranno seguire la regata anche online grazie al sistema di tracciamento live disponibile sul sito ufficiale dell’evento.

A seguire, nella giornata di domenica 11 maggio sulla terrazza del CNVA a Cala Galera, alla presenza delle Autorità e degli Sponsor, ci sarà la cerimonia di premiazione con l’attribuzione dei trofei contesi: Coppa Challenge offerta dai Reali d’Olanda al primo classificato overall della categoria ORC; Coppa Giovanni Spingardi al primo classificato overall della categoria IRC; Coppa Challenge “Marinariello” alla prima imbarcazione classificata in tempo reale.