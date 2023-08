42° Rally Appennino Reggiano organizzato da Maremma Corse di Follonica

Rally Nazionale: 42° Rally Appennino Reggiano, appuntamento per il 16 e 17 settembre, con l’organizzazione affidata da Aci Reggio Emilia a MaremmaCorse 2.0. Saranno nove, in totale, le prove speciali in programma, con Castelnuovo né Monti cuore pulsante dell’evento.

Reggio Emilia: Grandi lavori, alla scuderia Maremma Corse 2.0 di Follonica. Dopo il successo nell'organizzazione in compartecipazione nel rally Coppa Città di Lucca, la scuderia tirrenica, con in testa patron Paolo Santini, si prepara a mandare in scena il 42° Rallyh Appennino Reggiano, gara nazionale, CRZ coeff 1, valida anche per il 45° Trofeo Lucia no Lomardini e si svolgerà nei giorni 16 e 17 settembre.

Da oggi, fino a mercoledì 6 settembre, è possibile iscriversi al 42° Rally Appennino Reggiano, in programma per il 16 e 17 settembre, data del ritorno sulla scena nazionale di una gara iconica con l’organizzazione che l’Automobile Club Reggio Emilia ha affidato alla struttura toscana di MaremmaCorse 2.0, che vanta una lunga esperienza di organizzazioni rallistiche, tra cui il celebre Trofeo Maremma a Follonica e la Coppa Città di Lucca.

Già le prime notizie ufficiali del ritorno in calendario dell’evento ha avuto un forte interesse presso piloti, team e scuderie, la tradizione rallistica reggiana infatti è tra le più forti e sicuramente saranno in molti a voler onorare questa competizione dal passato oltre che lungo assai avvincente.