Valorizzare periferie e zone centrali, il Comune coinvolge le associazioni del Terzo settore

Grosseto: Un piano per valorizzare le aree periferiche e centrali di Grosseto: l'ha messo a punto il Comune in sinergia con la Prefettura. Coinvolgerà le associazioni del Terzo settore che potranno utilizzare piazze e spazi pubblici per organizzare eventi. In particolare, saranno teatro d'iniziative Palazzo Cosimini, piazza San Francesco, i portici di via Emilia e piazza Galeazzi. Il tutto sarà curato dall'assessorato al Turismo con il supporto di quello al Sociale.

“Con questo impegno – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori al Turismo e al Sociale, Riccardo Megale e Simona Minozzi – puntiamo a favorire una rivitalizzazione di zone del capoluogo che a oggi appaiono in difficoltà e che sono, a tratti, sfondo di eventi spiacevoli. Parliamo di aree che rivestono invece una certa importanza nelle dinamiche della città e che possiedono forti margini di crescita. Per queste ragioni l'Amministrazione ha deciso d'investire risorse in questo percorso e avviare, così, un piano che potrebbe anche avere ulteriore respiro”. La spesa complessiva messa a bilancio per questa prima azione mirata sarà di 40mila euro. “Siamo convinti – concludono sindaco e assessori – che questa scelta comporterà un ritorno positivo anche in termini di inclusione sociale e riequilibrio territoriale”.