40 quintali di raccolta alimentare grazie all'iniziativa "Dona la spesa" promossa da Coop

Un grande risultato per il primo appuntamento con la solidarietà del 2024 che si è tenuto nello scorso fine settimana in tutti i punti vendita di Coop Unione Amiatina



Amiata: Più di 40 quintali di generi alimentari donati nei punti vendita nel corso dell’attività di “Dona la spesa” con la collaborazione dei Comitati Soci Coop e di 25 associazioni del territorio. II primo appuntamento del 2024 con la raccolta alimentare nei 28 negozi dove opera la Cooperativa, dal più piccolo negozio al più grande supermercato, conferma la grande generosità di soci e consumatori. Un piccolo gesto più che mai importante per l'attuale emergenza economica, che vede in progressivo aumento il numero delle persone in difficoltà economica. Dal 2020 in poi la crisi pandemica, le guerre e l’inflazione stanno portando a una crescita costante del numero di persone che vivono in situazione di povertà assoluta. I soci e consumatori, le associazioni del territorio e i colleghi dei punti di vendita si dimostrano ancora una volta sensibili alla problematica.