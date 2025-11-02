4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, all'Isola del Giglio

Isola del Giglio: In occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, i Donatori di sangue dell'Isola del Giglio e Giannutri con il Comitato Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana si uniscono alle celebrazioni istituzionali per rendere omaggio a tutti coloro che hanno servito e servono il Paese con dedizione, coraggio e spirito di sacrificio.

Questa giornata rappresenta un momento di riflessione collettiva sul valore dell’impegno civile e militare per la difesa della pace, della libertà e della solidarietà.

La Croce Rossa Italiana, nata nei contesti di guerra per portare soccorso ai feriti senza distinzione di parte , condivide profondamente i valori che il 4 novembre incarna con i propri Principi di Unità, Umanità, Imparzialità.

I Volontari CRI operano quotidianamente ispirandosi ai sette Principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In questa ricorrenza, rinnoviamo il nostro impegno a essere al fianco delle persone vulnerabili, in tempo di pace come in emergenza, con spirito di servizio e responsabilità.

Il Comitato Costa d’Argento parteciperà, portando il proprio contributo di presenza con i membri o i rappresentanti del proprio Direttivo o con l'esposizione della propria bandiera affianco al Tricolore, alle cerimonie commemorative organizzate sul territorio. Invitiamo la cittadinanza ad unirsi a Noi per ricordare il significato profondo di questa giornata, che ci richiama all’importanza della coesione sociale e della costruzione di un futuro fondato sulla solidarietà.

Croce Rossa è da sempre accanto alle Forze Armate nei contesti di crisi e conflitto, con Indipendenza e Neutralità, dove il servizio alla persona è la missione comune. Il 4 novembre è anche l’occasione per ribadire il valore del Volontariato come forza silenziosa ma essenziale per il benessere della nostra comunità.