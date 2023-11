4 novembre, anche Grosseto celebra la Festa dell’unità nazionale

Grosseto: Il 4 novembre ricorrono le celebrazioni per la Festa dell'unità nazionale. Molti gli appuntamenti nel capoluogo.

Alle 9 deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti alla Rimembranza.







Alle 9.30 inaugurazione del nuovo monumento installato sulla rotatoria all’incrocio tra viale Uranio e via Castiglionese. Il monumento riporterà la scritta “gli uomini e le donne del 4° stormo nell’anno del centenario” e sul suo basamento sarà posizionata una targa con l’iscrizione “4 novembre 2023 nell'anno del centenario a suggellare quel rapporto indissolubile tra il 4° stormo e la cittadinanza di Grosseto”.

Alle 9.50 avrà luogo, al 4° Stormo, l’alzabandiera e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica.

“È un vero orgoglio – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Urbanistica, Fabrizio Rossi - poter esibire in città il monumento e la targa del 4° Stormo per celebrare i cento anni dalla nascita dell’Aeronautica militare. Tra la nostra città e il 4° Stormo esiste un rapporto indissolubile. È importante celebrare insieme questo traguardo. Come sempre vogliamo ringraziare il 4° stormo e tutti i militari di stanza a Grosseto per il servizio che rendono ai cittadini e al territorio contribuendo in modo determinante a garantire la nostra sicurezza”.