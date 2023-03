Cronaca 4 marzo 2023, tre anni dal primo paziente Covid in provincia di Grosseto 4 marzo 2023

Redazione Il ricordo della direttrice sanitaria Simona Dei e il commento della dottoressa Cesira Nencioni, direttrice Malattie Infettive del Misericordia.

Grosseto: "Sicurezza, condivisione dei ruoli, imparare facendo, questi i tre valori che abbiamo seguito come un faro nella notte di questi tre anni difficili. Abbiamo tracciato la rotta mentre vivevamo il Covid che abbiamo imparato a conoscere nel tempo. Il lavoro di squadra e la rete ospedale-territorio hanno funzionato. Ringrazio tutti gli operatori della Sud est che con la loro professionalità e l'instancabile impegno ci hanno portato qui oggi". E' il ricordo dei tre anni dal primo paziente Covid in provincia di Grosseto nelle parole della direttrice sanitaria Simona Dei e la dottoressa Cesira Nencioni, direttrice Malattie Infettive del Misericordia.

