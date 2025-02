35° Gran Premio Nuvolari - Mantova 2025

Il 1° marzo si aprono le iscrizioni per la manifestazione internazionale di regolarità dedicata al “Grande Tazio”

Milano: Il 1°marzo si aprono le iscrizioni alla 35esima edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche, in programma dal 18 al 21 settembre 2025. I concorrenti si sfideranno su un percorso scandito da 100 prove cronometrate e prove di media. Percorreranno alcune delle più affascinanti strade d’Italia, tra storiche piazze e paesaggi mozzafiato. Da 35 anni l’obbiettivo è sempre il medesimo: realizzare un evento esclusivo per piloti e appassionati, all’altezza di un personaggio che ha scritto la storia dell’automobilismo mondiale: il grande Tazio Nuvolari.

Dal 18 al 21 settembre 2025 i 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo affronteranno un percorso articolato in tre tappe, per un totale di 1.100 km, attraversando i paesaggi più belli di Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Repubblica di San Marino.

La manifestazione, ideata e organizzata dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, con una particolare attenzione ai protocolli di sicurezza della federazione sportiva nazionale.

Confermata la presenza dei partner Red Bull e Gruppo Finservice, così come i nuovi Morbio Costruzioni e Fashion District Mantova, grazie ai quali il Gran Premio Nuvolari proporrà ai concorrenti un’esperienza adrenalinica ed esclusiva, con l’obiettivo di unire il piacere della guida tra luoghi unici con la competizione sportiva di altissimo livello.

Il percorso 2025

Il percorso del Gran Premio Nuvolari rappresenta la sintesi di molte eccellenze italiane.

Venerdì 19 settembre, come da tradizione, i 300 equipaggi partiranno dalla storica Piazza Sordello, il cuore della città lombarda. Attraverseranno le strade della Pianura Padana, un primo controllo presso Mantova Village fino ad arrivare all’Autodromo di Modena. Si continuerà poi sulle colline emiliano-romagnole verso il Mare Adriatico con il circuito cittadino di Forlì e l’arrivo a Cesenatico, dove si terrà la prima suggestiva serata, presso il Grand Hotel da Vinci. Seguirà il pernottamento a Rimini.

Sabato 20 settembre, la seconda tappa, vedrà il percorso snodarsi da Rimini verso la Toscana, l’Umbria e le Marche. Previsti i passaggi da Sant’Angelo in Vado, Sansepolcro, Monte San Savino, Piazza del Campo a Siena e il break a Borgo Scopeto, tra gli “alti e schietti” cipressi delle colline senesi. Nel pomeriggio gli equipaggi percorreranno le strade del Chianti, poi le prove di Pieve Santo Stefano, verso il passo di Viamaggio. La Repubblica di San Marino accoglierà la manifestazione con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata e il controllo a timbro in Piazza della Libertà, all’apice del Monte Titano. L’arrivo della seconda tappa sarà a Rimini, prima con la passerella In Piazza Tre Martiri ed infine presso il Parco Fellini, dove le vetture sosteranno per la notte. In serata, il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari, nella meravigliosa cornice Felliniana del Grand Hotel Rimini.

Domenica 21 settembre gli equipaggi si dirigeranno verso Nord. Il percorso riserverà loro le ultime sfide, decisive per decretare il vincitore finale. Partendo da Rimini, si confronteranno con le temutissime prove cronometrate di Meldola, passando poi da Faenza, ospiti della Scuderia di Formula 1 “Racing Bulls” e poi ancora per Lugo di Romagna, nel nuovissimo circuito cittadino. Nell’ovale della Piazza Ariostea si disputeranno le ultime prove cronometrate ed il Castello Estense sarà la sede del controllo orario che la Città di Ferrara riserverà ai concorrenti. Sarà poi la volta del rientro in terra mantovana, attraverso i controlli a timbro di Poggio Rusco, San Giacomo delle Segnate e Bondanello. Il pranzo, nella cornice dell’abbazia del Polirone a San Benedetto Po, sarà l’ultimo atto prima del trionfale arrivo a Mantova, tra le ospitali mura di Piazza Sordello.

Requisiti e termini di iscrizione

Le richieste di iscrizione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it potranno essere inviate dal 1° marzo fino al 31 luglio 2025. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse vetture storiche fabbricate dal 1919 al 1981, oltre a 35 super car GT moderne, costruite dal 2001 al 2025.

Info

Gran Premio Nuvolari – Scuderia Mantova Corse

Mail: org@gpnuvolari.it

Website: www.gpnuvolari.it

Instagram: @granpremionuvolari