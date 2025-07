34ª edizione della Cucina Povera Sabato 2 e domenica 3 agosto a Castellina Marittima

Dopo il tour nei ristoranti del territorio e il convegno inaugurale dedicato al pomodoro, la manifestazione enogastronomica, organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale di Castellina Marittima, Proloco, Slow food, Azienda del Terriccio e le Associazioni di Castellina Marittima, è pronta ad un’edizione – la numero 34 – densa di eventi, appuntamenti culturali e, ovviamente, di gusto.

Castellina Marittima: Per due giorni, sabato 2 e domenica 3 agosto, il borgo di Castellina si trasformerà in una grande cucina a cielo aperto, una tavola imbandita con oltre 20 punti di assaggio, gestiti da ristoranti, aziende agricole, associazioni, e botteghe del paese. Un programma popolato da show cooking, ospiti, spettacoli, musica e tante band che si esibiranno nella due-giorni.

Il week end all’insegna dei sapori si aprirà sabato 2 agosto alle 18.30, negli spazi dell’Ecomuseo, con le letture “L’aperitivo col cavaiolo”; alle 19.30 in piazza Giaconi ci sarà Francesco G. Pelagatti con la pappa al pomodoro e l’acquasale. Sarà invece Il Bocca che alle 19.30 in piazza Trieste porterà tutti i presenti alla scoperta della trippa. Sempre alle 19.30, ma in piazza Mazzini, sarà possibile assistere alla distillazione del gin al pomodoro con Guido Mori. Chiuderà la giornata, alle 22, lo spettacolo “Chi siamo noi” di Gabriele e Fabrizio Brandi, dedicato alla storia della Compagnia Lavoratori Portuali di Livorno. La narrazione tratteggia la storia della Compagnia Lavoratori Portuali dalla sua fondazione ai giorni nostri, attraverso lo sguardo di una famiglia di portuali, e i componenti della squadra numero 29, illuminando le vicende del rapporto inscindibile, che per oltre quarant’anni, ha intrecciato questa storia con quella della città di Livorno.

Domenica 3 agosto, alle 18.30 all’Ecomuseo, nuovo appuntamento con le letture de “L’aperitivo col cavaiolo”. Alle 19.30 in piazza Giaconi si parlerà di “Come il pomodoro ha rivoluzionato il condimento della pasta”, fino a realizzare un must della cucina italiana ovvero i paccheri ai tre pomodori. Protagonista: Gianmarco Mazzanti. Alle 19.30, in piazza Mazzini, “Pad Thai e nà ‘botta de scoglio” con Cristiano Sabatini, alla stessa ora in piazza Trieste tornerà Il Bocca con lo stoccafisso. In piazza Mazzini ci sarà invece Guido ori con la distillazione del gin al pomodoro. La terrazza dell’Ecomuseo ospiterà alle 22 lo spettacolo ad ingresso gratuito “Introversa” con l’irriverente Paola Michelini. Si parlerà di di come le donne si posizionano nella società, con ironia e autoironia, un’occasione per provare insieme a scardinare pregiudizi e luoghi comuni.

A conclusione di ognuna delle due serate una giuria specializzata conferirà un premio al miglior piatto della manifestazione. Il premio sarà dedicato all’amico Massimo Bibbiani, esponente dello Slow food territoriale, recentemente scomparso.

Per informazioni: Comune di Castellina e social Proloco Castellina Marittima.