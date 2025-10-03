3 ottobre: manifestazione a Siena per lo sciopero generale

A Siena il ritrovo del corteo sarà alle 9.30 in Pescaia.

Siena: “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”. Con queste parole la CGIL ha annunciato, in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre, ai sensi dell’art.2, comma 7, della legge n.146/90.

Durante lo sciopero generale, indetto per l’intera giornata o turno di lavoro, saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore.

A Siena il ritrovo per il corteo è fissato alle ore 9.30 in strada di Pescaia (parcheggio bus passaggio pedonale), al termine del corteo si svolgerà il comizio conclusivo davanti alla Camera del Lavoro.



